ATP Finals – Torino 2024: Medvedev risorge: “Ho giocato senza pressione e ha funzionato”. De Minaur dopo la sconfitta: “Medvedev oggi era un altro giocatore”

D: Daniil, ben fatto. Quanto sei soddisfatto del tuo livello oggi?

MEDVEDEV: È stata una grande, grande partita. Sicuramente contento del livello. Guardo avanti, ma senza aspettative, in senso positivo. Faccio semplicemente quello che posso. Se va bene, bene. Se non va bene, va bene lo stesso. Guardo avanti.

D: Alex ha detto che secondo lui forse non hai giocato bene nella prima partita e che oggi hai potuto giocare più liberamente perché sentivi di non dover dimostrare nulla. È corretto?

MEDVEDEV: Sì, ho sicuramente giocato molto meglio oggi. Ho cambiato qualcosa nella mia attrezzatura prima di questa partita, cosa che di solito non si fa durante un torneo. Ma avendo perso la prima partita, stavo già pensando più alla prossima stagione.

Quando fai la pre-season, anche all’Accademia Mouratoglou dove mi alleno, ci sono ottime strutture con una bolla e una buona temperatura. Le palle vengono conservate in ambiente freddo, eccetera. Non è mai lo stesso di una partita ATP. Quando provi durante la pre-season, poi arrivi in Australia, è tutta un’altra storia.

Avevo due partite qui per provare qualcosa. L’ho fatto oggi e ha funzionato bene. È anche un caso di cambiare qualcosa al di fuori della mia responsabilità.

Come ho detto, sono entrato in partita cercando davvero di non preoccuparmi se avessi perso o vinto, se avessi giocato bene o no. Ha funzionato bene per me oggi. Ovviamente è sfortunato per Alex perché ho giocato 26 volte meglio della prima partita.

Sì, è così il tennis a volte. Spero che possa giocare bene nell’ultima partita. Magari sarà importante per me (sorride).

D: Ieri Sascha ha detto di aver fatto delle ricerche sulle palle da tennis e ha scoperto che le aziende stanno usando materiali peggiori. Questo causa una diminuzione della pressione nelle palle, ecco perché “muoiono” nell’aria. Idealmente dovrebbero usare materiali migliori. Se questo non fosse possibile, cosa vorresti vedere dai tornei?

MEDVEDEV: Sì, ne ho sentito parlare. Non so dove Sascha abbia fatto le ricerche. Io non le ho fatte e non so come farle. Ma ne ho sentito parlare.

Alcuni giocatori come me che non sono soddisfatti delle palle dicono che è cambiato tutto proprio dopo il COVID. È anche la mia sensazione. Il 2022 è stato il mio anno peggiore. Ho dovuto cambiare corde per usarne di più morbide così che la mia palla viaggiasse più velocemente nell’aria perché praticamente non riuscivo più a fare vincenti. Ha funzionato bene.

Quest’anno ho cambiato per corde più morbide. Sulla terra e sull’erba è stato più difficile giocare. Comunque, è diventata una specie di battaglia mentale. Oggi ho cambiato di nuovo e è andata bene. Quello che lui ha spiegato è esattamente quello che sento io, che la palla muore nell’aria.

Per giocatori come Alcaraz, Sinner, e alla fine anche Sascha che lo gestisce bene, anche se in un certo senso sarei sorpreso perché ha caratteristiche simili alle mie, come l’altezza eccetera. Ma lui lo gestisce bene. Loro possono attaccare la palla morta così che non perde velocità nel rimbalzo e nell’aria.

Per me, per esempio, quando prima rispondevo da cinque metri indietro, non mi importava se qualcuno faceva serve and volley. Facevo semplicemente vincenti. La gente diceva “Forse serve and volley contro di lui”.

Io dicevo “Fatelo pure”.

Ricordo ora un punto contro Arnaldi. Era il terzo set. Non ricordo il punteggio. Forse 15 pari in uno dei game. Quando ho toccato la palla, lui è venuto a rete sul mio dritto, vado lungolinea perché è un po’ la via più facile. Nel momento in cui colpisco la palla, penso “Wow, che colpo fantastico”. Lo sentivo. Lui è stato un po’ fortunato. Ha fatto una volée molto buona.

Normalmente non dovrebbe arrivare sulla palla, dovrebbe essere un vincente. Ma la palla muore nell’aria. Quando rispondo da cinque metri indietro, alla fine la palla letteralmente si ferma così il giocatore ha tempo di attaccarmi. Questo è quello che sento.

È quello che ho detto contro Taylor Fritz, letteralmente tutti possono restare nello scambio ora. Questa era la mia forza prima. Ero in grado di restare nello scambio più a lungo di molti miei avversari.

Ma ora tutti possono farlo. Non importa quanto sei alto, quanto ti muovi male, quanti errori non forzati puoi fare, ora tutti possono farlo. La mia forza è stata colpita. È una sensazione difficile.

La gestisco come posso. Sono numero 4 del mondo. Sto giocando bene. È un po’ uno svantaggio per me.

D: Palle e calendario. Puoi aiutarmi a capire il tuo suggerimento per risolvere i due problemi? Magari giocare con la stessa palla nello stesso gruppo di tornei, prima sulla stessa superficie. E per quanto riguarda il calendario? Quale potrebbe essere il tuo suggerimento per giocare meno, o altro? Solo un’idea.

MEDVEDEV: Temo che questa sarà la conferenza stampa più lunga della mia vita (sorride).

Fondamentalmente per le palle sarebbe facile. Se è vero quello che ha detto Sascha, non lo so, usare materiali migliori. Mi è piaciuto anche quello che ha detto Casper. Ci dovrebbe essere varietà perché alcuni giocatori ne trarranno beneficio, e per me va bene.

Il problema è che ora Penn, Wilson, Head – ho sentito che Tecnifibre è buona, ma l’hanno usata solo a Rotterdam, quindi non l’ho provata quest’anno – sono diverse, ma muoiono tutte nell’aria. L’unica palla che ho usato quest’anno che non moriva nell’aria era quella delle Olimpiadi. Mi è piaciuta molto. Ho perso. Non ho vinto il torneo. Dovrei essere qui a dire “Oh mio Dio, le palle”. No. Ho perso lì, ma mi sono piaciute le palle. Mi è piaciuto giocare lì.

Sì, dovrebbe esserci varietà. Alcune palle non muoiono nell’aria, altre sì. Alcuni tornei non mi piaceranno, altri dovrebbero piacermi, ma non giocare 365 giorni lottando, come ho detto.

Sul calendario? Ho ricevuto questa domanda non molto tempo fa. Ho trovato una buona risposta dal mio punto di vista. Quest’anno ho cercato di giocare solo i tornei importanti. Ho giocato solo tre ATP 500. Uno in preparazione per Wimbledon. Uno a Dubai, che era qualche tempo dopo l’Australian Open. Uno era Pechino, nella serie di Shanghai, quindi è un buon torneo da giocare.

Penso che in qualche modo dovrebbero esserci più tornei grandi, importanti, che dovrebbero essere tipo: “Ok, questi sono i tornei dove definiamo chi sarà nella top 10, come i Masters 1000”. Se giochi bene in questi, ci sarai.

Il calendario dovrebbe in qualche modo ruotare intorno a loro. Non dovrebbe esserci un 250 dopo Parigi-Bercy dove Casper, Andrey e Alex devono andare lì, poi si ritirano o altro.

Ricordo che una volta Rafa l’ha detto. La stagione dovrebbe finire prima, poi metti tutti i 250 dopo per le persone che vogliono continuare a giocare. Se sei abbastanza bravo, finisci la stagione in ottobre, giochi le Finals. Non importa. I tornei dopo non contano.

Se senti ancora che hai bisogno di più punti per l’Australian Open o più partite, lo fai dopo. Penso che sia qualcosa da considerare perché Carlos l’ha detto ieri. Nella prima partita ho avuto un crollo perché in ogni partita di solito vado con la volontà di lottare fino alla fine per vincere. Quando non va come vuoi, mi frusto a volte.

In questa partita fondamentalmente non mi importava. È stato positivo per me, ho vinto. Ma se avessi perso con lo stesso punteggio, non avresti visto una sola emozione sul mio viso. Sarei qui a parlare felicemente, qualsiasi cosa. Vado a casa giovedì. Va bene.

Non è un bene quando giochi le Finals a Torino per tanti soldi, tanti punti. Non mi importa. 200 punti, qualunque cosa. Bene per me. Dovrebbe essere diverso.

D: Vorrei chiederti del tuo auto-sabotaggio. Sembra quasi che ti piaccia quando qualcuno fischia, quando il pubblico si arrabbia con te. Perché lo fai? Ti piace davvero? È in qualche modo il tuo obiettivo provocare il pubblico?

MEDVEDEV: No, no. Era prima. Era prima. Ora non mi piace più. Non sono più così giovane, non ho più la stessa adrenalina.

Anche contro Fritz quando sono stato giustamente fischiato, un po’, non troppo. Mi piace quando c’è rispetto. Devo guadagnarmelo da parte mia. Ma quando c’è rispetto da entrambe le parti, è il modo migliore.

Sì, ci sono state alcune partite nella mia carriera, soprattutto sicuramente contro Rafa agli Australian Open. Sento che non meritavo quello che ho sentito lì, ma va bene.

In generale preferisco essere come oggi, dove sono calmo, composto, e il pubblico lo sente, al pubblico piace. A volte ti supportano. A volte supportano l’altro. È meglio così.

Sono una persona che ha, chiamiamoli così, problemi di auto-sabotaggio una volta all’anno. È sicuramente meglio non farlo.

D: Hai inventato qualcosa per la nuova stagione nella partita che abbiamo visto oggi. Cosa inventerai per il match contro Jannik, considerando che hai perso sette delle ultime otto?

MEDVEDEV: Niente di particolare. Sembrerà strano perché ho perso molte partite, ma sento che tatticamente so cosa devo fare. È solo che il ragazzo sta giocando davvero bene. Puoi fare la miglior partita possibile tatticamente, tecnicamente, e puoi ancora perdere. Questa è la realtà. Non è una realtà facile.

Come ho detto dopo la partita di oggi, sono pronto, scendo in campo, gioco il mio tennis, perdo facilmente, va bene. Vinco facilmente, è perfetto. Perdo dopo una battaglia, va bene. Vinco dopo una battaglia, è perfetto.

Vedrò come va. Cercherò di prepararmi bene tatticamente e darò il massimo.

D: Cosa significa quel gesto quando ti metti le dita nelle orecchie? Cosa stavi cercando di dire? E questa idea di non preoccuparsi, è qualcosa che puoi fare per tutto l’anno? Hai giocato piuttosto bene per qualcuno che sembrava non importargliene.

MEDVEDEV: No, impossibile farlo per tutto l’anno. Non è una buona mentalità da avere per tutto l’anno perché a un certo punto letteralmente non ti importerà e perderai per questo. Non è il modo ideale.

Quando è fine stagione, quando hai un crollo totale contro Fritz nella partita precedente, perdi la testa, perché ho perso la testa, a volte è una soluzione.

Di nuovo, ho una o forse più partite. Ora è una. Qualunque cosa. Ci proverò. Non per divertirmi, ma per non uscire dalla partita pensando “Oh mio Dio, ho avuto un crollo, cosa è successo”. Qualunque cosa accada accade. Semplicemente dimenticalo.

Sul bloccare il rumore. Sì, sicuramente molto rumore da me stesso a me stesso, da altre persone, da persone sui social media o anche sugli spalti.

Ho deciso oggi, ok, devo a volte imparare di nuovo a bloccare il rumore. Alcuni calciatori fanno questa esultanza. Penso che Memphis Depay sia stato il primo. Mi piace molto questa esultanza in generale. Per questo ho deciso di farla. Mi ha aiutato oggi.

D: Alex, partita difficile. Cosa avresti potuto fare diversamente oggi contro Daniil?

DE MINAUR: Sì, ovviamente una partita difficile con un risultato pesante. Penso sia stata una combinazione di fattori: Daniil ha giocato a un livello molto alto oggi, è stato molto aggressivo, cosa che non avevo sentito da lui nei nostri precedenti confronti. Ovviamente avrei potuto essere un po’ più preciso in alcune situazioni.

È andata così. Questo è quello che è successo oggi.

D: Daniil ha detto di aver provato qualcosa di diverso oggi rispetto a quanto fatto quest’anno, e ha anche cambiato qualcosa rispetto al match dell’altro giorno. Cosa hai notato? Immagino tu abbia visto il video del suo match contro Taylor.

DE MINAUR: Questo succede spesso nel tennis, specialmente nelle fasi finali, anche nella fase a gironi. Probabilmente non giochi bene una partita perché sei teso, nervoso e hai aspettative. Una volta che quella partita negativa è alle spalle, giochi quasi il match successivo con meno pressione. Lo dico nel modo più positivo possibile.

Penso che questo gli abbia permesso oggi di rischiare molto più che nelle partite precedenti. Era molto più aggressivo. Si vedeva dal modo in cui colpiva la palla che si sentiva sicuro.

Sì, evidentemente ha fatto molti più vincenti, secondo me, rispetto alle partite precedenti.

D: Guardando a quest’anno, alcuni problemi di infortuni, ma sembra una vera stagione di svolta per te. Sembra anche che tu abbia trovato più potenza nel tuo gioco. Quali sono stati i fattori chiave? Quali vedi come i prossimi passi per la prossima stagione?

DE MINAUR: Per la prossima stagione? Sì, questi erano gli aspetti chiave del mio gioco che dovevo migliorare se volevo fare il salto di qualità ed entrare nella top 10, battere i migliori giocatori del mondo.

Per il prossimo anno, si tratta di continuare a lavorare sulle stesse cose. Continuare a lavorare sulla potenza, sul servizio, cercando di ottenere più punti gratuiti, un miglior piazzamento. Continuare a migliorare e perfezionare le aree che so devono essere un po’ migliori per competere con questi giocatori di alto livello.

Penso che oggi la velocità media della palla stia aumentando sempre di più, sembra quasi ogni anno. Devi solo elevarti e raggiungere un livello dove puoi fare del tuo meglio per far male agli avversari.

D: Tutti si lamentano sempre delle diverse palle da torneo a torneo. Ora alcuni giocatori dicono che la qualità delle palle è anche generalmente diminuita. L’hai notato? Quanto è importante questo problema da torneo a torneo?

DE MINAUR: Dal mio punto di vista, ci saranno ovviamente molte opinioni diverse. Molti giocatori preferiscono tipi diversi di palle.

I giocatori più potenti e che colpiscono più pesante vorranno palle lente che possono colpire forte quanto vogliono sentendo di non sbagliare.

I giocatori che usano più tocco e finezza probabilmente vogliono palle più leggere perché saranno gli unici a poterle controllare.

Sul tipo di palla non voglio commentare perché ci saranno molte opinioni diverse. Ma quello che credo è che ci debba essere una programmazione molto migliore con le palle. Non puoi giocare settimane consecutive con palle diverse, secondo me.

In un mondo ideale, si dovrebbe giocare ovunque con la stessa palla. Così si eliminerebbero tutte le lamentele e la necessità di abituarsi a condizioni diverse in luoghi diversi con palle diverse.

Penso che in questo modo si ridurrebbe anche il rischio di infortuni. Se vai avanti in un torneo, poi hai magari un giorno per il torneo successivo e giochi con palle completamente diverse, è molto difficile abituarsi oggi perché alla fine tutti sono così bravi.

D: È la tua prima volta alle ATP Finals. Come valuteresti l’esperienza finora?

DE MINAUR: Sì, ovviamente era un mio obiettivo da tempo potermi qualificare qui per le Finals di fine anno. È una sorta di premio per la costanza durante tutto l’anno. È qualcosa di cui ho sempre voluto far parte.

È stata un’esperienza incredibile finora, tutto, dall’essere qui, i tifosi, come veniamo trattati. Tutto è stato fantastico tranne i miei risultati finora (sorride).

Alla fine ho ancora una partita e ho ancora molto per cui giocare. È nella mia natura scendere in campo e dare il 150% ancora una volta. Spero di poter finire con delle…

D: Buone sensazioni?

DE MINAUR: …buone sensazioni, esatto (sorride).