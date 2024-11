Sinner riceve la coppa di n.1 di fine 2024. “È il club più esclusivo, ringrazio il mio team” (Video completo)

È la notte di Jannik Sinner all’Inalpi Arena di Torino. Il nostro campione ha ricevuto la coppa che celebra il suo 2024 chiuso da n.1 ATP. Entra sul campo sotto un’autentica ovazione e riceve la coppa, alla presenza del Presidente ATP Andrea Gaudenzi e del campione tedesco Boris Becker. Quasi non riesce a parlare dall’affetto della gente.

“Non c’è posto più bello per festeggiare questo riconoscimento”, afferma Sinner, “ho esordito qua in Coppa Davis, è la terza volta che gioco di fronte a questo pubblico straordinario. Ringrazio il mio team, che mi supporta sempre, senza di loro niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Fare parte di questo club è speciale, è il più esclusivo, sono solo 29 i membri. Da giovane non pensavo di poter arrivare a questo, poi con il lavoro siamo arrivati fino a qua. Serve un’annata di grande continuità, è molto difficile”.

È stato mostrato un video con altri numeri uno del passato che applaudono il risultato di Sinner: Edberg, Borg, Roddick, Agassi, Federer, McEnroe tra gli altri.

Prima della consegna del premio a Sinner, è stato presentato il “ATP No1 club”, nuova iniziativa per celebrare i 29 numeri uno della storia moderna del gioco. “È una iniziativa fantastica, che celebra i giocatori che hanno raggiunto il risultato più difficile in assoluto, mantenere la prestazione per un anno intero. Continueremo a celebrare i futuri numeri uno” commenta Gaudenzi.

Così Becker: “Impossibile descrivere a parole, è stato molto difficile, sono stato a lungo numero due. Era una cosa che sognavo da bambino. Non è stato facile continuare a crederci per farcela. È un club storico, è il più prestigioso del nostro sport”.

“Non sono sorpreso che Sinner sia n.1. Lo conosco da tempo, è un ragazzo di grande determinazione, è continuo e lavora benissimo. Non scende mai di livello, può essere numero uno a lungo”.





Da Torino, Marco Mazzoni