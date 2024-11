Sinner riceverà stasera il premio di n.1 ATP di fine 2024 (prima dell’incontro Zverev – Rublev)

L’appuntamento è fissato per il prime time televisivo: prima dell’inizio del match serale di singolare (Zverev vs. Rublev, non prima delle 20.30), Jannik Sinner riceverà all’Inalpi Arena il premio di n.1 ATP di fine 2024. Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato alla presenza del Presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi. Jannik è diventato n.1 del ranking mondiale il lunedì successivo a Roland Garros, lo scorso 10 giugno, ed è attualmente alla 23esima settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale. Sopra di lui Carlos Alcaraz, fermo a 36 settimane da leader del ranking mondiale.

Sinner alle Finals 2024 è caccia dell’ottavo titolo stagionale, dopo i successi all’Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open e Shanghai, e vanta un record complessivo di 65 vittorie a fronte di 6 sconfitte. Lo scorso anno ricordiamo la sua splendida cavalcata alle Finals, con tre vittorie nel round robin (inclusa la primissima in carriera vs. Djokovic), il successo su Medvedev in semifinale e lo stop per mano di un fortissimo Djokovic nel match per il titolo.

Da Torino, Marco Mazzoni