Sinner contento dell’esordio a Torino: “Ottimo inizio di torneo. Al servizio sono migliorato, ma è lì che devo ancora lavorare” (Video della partita)

Un Jannik Sinner sereno e rilassato si è presentato alla stampa dopo il buon successo contro Alex De Minaur nel suo match d’esordio alle Nitto ATP Finals 2024. Ha spaziato sul match ed altri temi, sottolineando il suo solito “mantra”: lavoro e miglioramento. È il n.1 del mondo, l’uomo da battere nel torneo, ma il suo focus resta migliorare il suo gioco, in particolare la battuta dove cerca più stabilità e continuità di rendimento. Queste la parole di Jannik.

“Un ottimo inizio di torneo. Non giocavo un match ufficiale da un po’. Ho avuto dei momenti in cui non mi trovavo bene sul campo, ma sono felice della vittoria”.

“Ogni match con De Minaur non è facile, devo giocare ogni punto contro di lui. Per questo ogni volta che lo affronto cambio qualcosa, dipende anche da come va l’incontro. Oggi è stato equilibrato, ho ottenuto il contro break subito altrimenti il set poteva anche scivolare via velocemente, è andata bene”.

“L’inizio del rapporto con Vagnozzi è stato diverso, abbiamo fatto molte cose differenti rispetto a quel che facevo prima e ho dovuto imparare a conoscerlo come persona e come metodi, imparare dai momenti buoni e cattivi in campo. Sono felice di come le cose stanno andando e sono migliorato moltissimo. Lui mi fornisce molte informazioni sull’avversario che devo affrontare e anche durante gli incontri, mi spinge e provare cose e cogliere i momenti”.

“Fritz è un grande lottatore, oggi ha giocato un bel match contro. Medvedev. Ci siamo allenati insieme all’inizio della settimana, so che è un avversario duro e che sarà una partita complicata”.

“Miglioramenti? Si, il servizio l’ho migliorato ma nonostante tutto credo che potevo servire meglio in certi punti, se devo migliorare in qualcosa questo penso sia ancora il servizio. E poi dopo il servizio comunque si scambia, quindi il punto lo si gioca. Alex ha faticato a rispondere perché ho cambiato direzione e velocità, quello ha funzionato. Quindi ho cercato di spingere molto da fondo campo, ho scelto bene quando andare a rete e quando restare nello scambio”.

“Faccio ancora fatica nello slice, l’approccio a rete, la posizione giusta sulla smorzate, credo che ci sia ancora margine ed è una cosa positiva. Al servizio abbiamo alzato l’asticella, non è ancora costante come vorrei ma c’è del lavoro da fare in generale”.

“La regola del coaching? Alla fine ritengo che non cambi tanto, quando non c’era la regola comunque l’allenatore riusciva a darti qualche cenno quando hai un bel rapporto e c’è intesa. È il giocatore che deve trovare la soluzione, ma l’avere fuori una persona di fiducia è importante”.

“Ci sono cose nuove con i due nuovi membri nel team (Panichi e Badio, ndr). Sono una persona molto aperta alle novità, voglio sempre imparare cose nuove e quindi avere un nuovo punto di vista mi piace. Sono contento di come stanno andando le cose, avremo tanto lavoro da fare in preparazione, sarà un momento cruciale per il prossimo anno. Non giocavo da quattro settimane, forse un minimo teso ero, ma sto bene e non c’è alcuna preoccupazione sulla mia condizione generale”.

Da Torino, Marco Mazzoni