Challenger Kobe: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e Uno nelle quali

Challenger Kobe – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Yunchaokete Bu vs Qualifier

Jurij Rodionov vs Qualifier

Shintaro Mochizuki vs Li Tu

Sho Shimabukuro vs (8) Coleman Wong

(3) Mattia Bellucci vs Yuta Shimizu

Qualifier vs Alex Bolt

Benjamin Hassan vs Omar Jasika

James McCabe vs (5) Matteo Gigante

(7) Terence Atmane vs (WC) Ryuki Matsuda

Marc Polmans vs (WC) Yosuke Watanuki

Qualifier vs Alexander Blockx

Constant Lestienne vs (4) Nicolas Moreno De Alboran

(6) Yasutaka Uchiyama vs Qualifier

Tristan Schoolkate vs Tung-Lin Wu

Matej Dodig vs (WC) Naoki Nakagawa

Qualifier vs (2) Taro Daniel

Centre Court – ore 03:00

Hiroki Moriya vs Andrea Picchione

Alexey Zakharov vs Kaichi Uchida

Rio Noguchi vs Kasidit Samrej

Shintaro Imai vs Masamichi Imamura

Court C – ore 03:00

Nikoloz Basilashvili vs Philip Henning

Rei Sakamoto vs Dane Sweeny

Guy Den Ouden vs Taisei Ichikawa

Elias Ymer vs Hikaru Shiraishi

Court D – ore 03:00

Yan Bai vs Christoph Negritu

Takuya Kumasaka vs Kris Van Wyk

Naoya Honda vs Philip Sekulic

Jakub Paul vs Yi Zhou