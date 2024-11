Atp Finals, Sinner alla conquista di Torino: per l’azzurro esordio a bassa quota contro De Minaur

Fondamentale iniziare bene. Jannik Sinner l’ha ripetuto più volte in conferenza stampa e per l’azzurro nell’esordio alle Finals ci sarà una ghiotta opportunità di vittoria contro Alex De Minaur, avversario sempre sconfitto in sette precedenti. Anche a Torino le quote sorridono al numero uno del mondo offerto a 1,14, contro il 5,25 della prima volta dell’australiano. Sinner viene da una striscia di 13 set consecutivi conquistati contro De Minaur, e anche domenica sera è avanti una vittoria senza concedere set, a 1,44 il 2-0, seguita dal 2-1 a 4,63.

SINNER SENZA RIVALI – Il successo dell’italiano, sconfitto in finale l’anno scorso da Djokovic, è in pole a 2,25, con il trionfo da imbattuto, offerto a 2,75. Occhi puntati anche a un percorso nelle Finals senza concedere set, visto a 10 volte la posta.