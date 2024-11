Djokovic parla da Belgrado: “Nel 2025 sarò 100% focalizzato sul tennis. Giocherò la prima settimana dell’anno”

Novak Djokovic ha affermato che il tennis è sempre la sua priorità e che nel 2025 spingerà al suo massimo per dare il meglio nei grandi appuntamenti, lasciando la porta aperta anche alla Davis Cup. Le parole del 24 volte campione Slam sono state raccolte a Belgrado al collega Ozmo su Sportklub, in occasione dell’incontro di Euroliga di basket tra le squadra della Stella Rossa e quella dell’Alba, al quale ha assistito insieme all’amico Filip Krajinovic. Nole è stato accolto da un’autentica ovazione dal pubblico locale, come ben mostra il video seguente:

“Il tennis è sempre il mio focus!” dichiara Nole, “Ho intenzione di spingere a tutta sull’acceleratore nella off-season, andremo per un’altra grande corsa l’anno prossimo. Ho solo bisogno di ricaricare le batterie, riposare un po’ dopo un’annata estenuante”.

“I grand Slam sono il mio obiettivo, ma l’ho detto un milione di volte, mi piacerebbe anche tornare a giocare in Coppa Davis, vedremo cosa accadrà”.

Novak ha anche confermato l’indiscrezione dei giorni scorsi sul proprio avvio di stagione: “Ho intenzione di giocare la prima settimana dell’anno, ma non so ancora dove. Ovviamente, poi c’è l’Australian Open”.

Nel 2023 Djokovic esordì ad Adelaide, vincendo il torneo, sbarcando poi a Melbourne e trionfando agli Australian Open.

Mario Cecchi