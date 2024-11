Roddick spara contro i Masters 1000 su due settimane: “È stupido”. E Tsitsipas concorda: “La qualità è calata, non possiamo allenarci abbastanza”

Continua a far discutere il formato dei Masters 1000 “allungato” su due settimane, svolta fermamente voluta dall’ATP per creare degli eventi più grandi, ricchi e competitivi, cercando di avvicinarsi per valore ai quattro tornei dello Slam. Molti tennisti ed ex giocatori hanno sottolineato i limiti di questa innovazione, come il costringere i tennisti ad un calendario obbligato – sono tornei “mandatory” per i migliori – e pure con il rischio di giocare solo due partite in un mese quando il calendario propone due mille “lunghi” uno dopo l’altro (Indian Wells – Miami, Madrid – Roma, dal prossimo anno Canada – Cincinnati). A questo si aggiungono problemi relativi agli spostamenti e ancor più per l’allenamento, poiché il lavoro che si svolge durante un torneo è necessariamente diverso rispetto a un periodo passato a casa, lontano dalla competizione. Durissime sul tema le parole di Andy Roddick, che attraverso il suo seguito podcast ha puntato il dito sul formato dei 1000.

“l Masters 1000 su due settimane è un formato stupido, è sbagliato, lo odio” tuona l’ultimo n.1 USA. “I tennisti si infortunano perché non hanno abbastanza tempo per prepararsi fisicamente nelle settimane di pausa dalle competizioni. Se giochi così tanto non hai la capacità di fare un lavoro intenso. I giocatori lo dicono già, i pareri sono pessimi su questa situazione e stanno compromettendo il calendario a lungo termine per qualcosa che non piace. È stato fantastico vedere il torneo a Parigi, una settimana. Tutti parlano di quanto sia complicato il calendario e l’ATP decide di inserire tutti i Masters 1000 in due settimane. Non ha senso”.

Il video di Roddick ha suscitato molte reazioni gli appassionati, ed è significativa quella di un tennista forte in piena attività come Stefanos Tsitsipas, che ha risposto sul social X al video di Andy con un lungo messaggio, in linea col pensiero dello statunitense.

“I Masters 1000 di due settimane si sono trasformati in un problema. La qualità è decisamente calata. I giocatori non hanno il tempo di recuperare o di svolgere l’allenamento di cui hanno bisogno, con partite costanti e nessuno spazio per l’intenso lavoro fuori dal campo. È ironico che l’Atptour si sia buttato in questo formato senza sapere se avrebbe potuto effettivamente migliorare il calendario, ma anche la qualità. Parigi fa la cosa giusta, dura una settimana. Emozionante e facile da seguire. Proprio come dovrebbe essere. Se l’obiettivo era quello di alleggerire il calendario, estendere ogni 1000 a due settimane è un passo indietro. A volte, sembra che stiano aggiustando ciò che non era sbagliato“.

Parole nettissime quelle del greco, che entra a gamba tesa su uno dei temi più sentiti da parte dei giocatori, ossia la necessità di lavorare bene sul piano atletico per poter reggere una competizione sempre più dura e intensa. Sembra difficile che l’ATP possa fare marcia indietro su questa svolta fortemente voluta, ma le parole dei tennisti dovrebbero essere ascoltate con attenzione per cercare di porre qualche correttivo.

