ATP Finals, sorteggiati i gironi. Sinner con Medvedev, Fritz e De Minuar. Nel doppio presenza di Bolelli-Vavassori. Analisi dei gironi

Sorteggiati a Torino i due gironi delle ATP Final 2024. Jannik Sinner, n.1, è stato inserito nel primo gruppo, quello del primo n.1 ATP della storia Ilie Nastase, e si giocherà l’accesso alle semifinali sfidando Medvedev, Fritz e De Minaur. Quindi “scampato” il pericolo Alcaraz nel round robin, con lo spagnolo insieme a Zverev, Ruud e Rublev.

Questo il riepilogo dei due gironi.

Nastase Group:

Jannik Sinner 🇮🇹

Daniil Medvedev 🇷🇺

Taylor Fritz 🇺🇸

Alex de Minaur 🇦🇺

Newcombe Group:

Alexander Zverev 🇩🇪

Carlos Alcaraz 🇪🇸

Casper Ruud 🇳🇴

Andrey Rublev 🇷🇺

C’era grande attesa per il sorteggio vista la posizione “scomoda” di Carlos Alcaraz come n.3, a rendere immediatamente duro il girone con la sua presenza. È toccato a Zverev, che così sfiderà nel round robin lo spagnolo per la undicesima volta, 5 pari i confronti diretti (e 2-1 per lo spagnolo nel 2024, con la finale di Roland Garros a spiccare ma si giocava sul “rosso”). I due leader del gruppo Newcombe appaiono nettamente favoriti per accedere alle semifinali, e tutto lascia pensare che il loro scontro diretto possa essere decisivo ad eleggere chi vincerà il gruppo e così potrà affrontare il secondo classificato del gruppo Nastase, quello guidato da Sinner. Appare difficile che l’instabile Rublev di questi mesi, perso nelle sue virulente esternazioni di furia autodistruttiva, il gioco un po’ statico e monocorde di Ruud possano impensierire i primi due.

Più ingarbugliata forse la situazione nel girone che include il n.1. Sinner è ovviamente favorito. Contro De Minaur non ha mai perso (7-0), contro Fritz conduce negli scontri diretti per 2-1, inclusa la recente e splendida vittoria nella finale a US Open, mentre assai nota è la rivalità di Jannik contro Daniil Medvedev. Il bilancio tra il pusterese e il moscovita è 7 pari, ma… Jannik è stato bravissimo ad invertire la tendenza dopo il pesante 6-0 iniziale a favore di Daniil. Quest’anno l’azzurro ha perso contro il russo solo a Wimbledon, e alcune delle sue vittorie recenti sono state davvero nette, come quella a Miami o quella freschissima di Shanghai. Se includiamo pure la ricca esibizione a Riyadh, dove l’azzurro ha quasi annichilito Daniil, Jannik sembra aver consolidato la chiave per mettere in grave difficoltà Medvedev, apparso così sfiduciato da affermare in Cina che “Se Sinner gioca così non so cosa fare per batterlo”.

Dando quindi Sinner come logico favorito del gruppo Nastase, è più incerto ipotizzare chi sarà il secondo. Medvedev e Fritz curiosamente hanno giocato solo una volta nel 2022, a Cincinnati, con vittoria in due set per il russo; da allora però Taylor è nettamente cresciuto come qualità di gioco, mentre il moscovita è tutt’altro che al top della sua forma. Quindi questa potrebbe essere la partita più importante del gruppo, per stabilire il secondo qualificato qualora Jannik in campo confermi il suo ruolo di favorito. De Minaur è al debutto alle Finals, ha ripreso l’attività dopo seri problemi fisici in estate e resta da confermare come si presenterà in campo a Torino, contro avversari top. Assodate le sue difficoltà contro Sinner, vanta un record di 3 vittorie e 6 sconfitte contro Medvedev, ma 5 vittorie e 3 sconfitte contro Fritz, con l’americano che soffre moltissimo la qualità in risposta e rovescio cross dell’australiano. Conoscendo la vis pugnandi di Alex e visto che non avrà assolutamente niente da perdere, chissà che non possa rappresentare la sorpresa, vincere almeno un match e quindi rendere complesso il calcolo del secondo del gruppo Nastase.

A chiusura un interrogativo: se Sinner giocherà da n.1 e sbarcherà in semifinale da primo del suo gruppo, in semifinale è meglio trovare Zverev o Alcaraz? Domanda da 1 milione di dollari… Carlos è tennista che può esaltarsi e diventare a tratti imprendibile, come è stato nel tiebreak della recente finale di Pechino; Zverev è sempre un gran lottatore, con quel servizio, potenza e rovescio resta un avversario assai scomodo e che Jannik ha spesso sofferto. La certezza è una sola: se Sinner vuole vincere le Finals 2024, quasi sicuramente dovrà battere, uno dopo l’altro, Zverev e Alcaraz.

Marco Mazzoni

Sorteggiati anche i due gruppi del torneo di doppio, con la presenza della coppia italiana Bolelli – Vavassori, inseriti nel gruppo intitolato a Bob Bryan.

Bob Bryan Group:

Marcelo Arevalo 🇸🇻 and Mate Pavic 🇭🇷 (1)

Simone Bolelli 🇮🇹 and Andrea Vavassori 🇮🇹 (4)

Rohan Bopanna 🇮🇳 and Matthew Ebden 🇦🇺 (6)

Kevin Krawietz 🇩🇪 and Tim Puetz 🇩🇪 (8)

Mike Bryan Group:

Marcel Granollers 🇪🇸 and Horacio Zeballos 🇦🇷 (2)

Wesley Koolhof 🇳🇱 and Nikola Mektic 🇭🇷 (3)

Max Purcell 🇦🇺 and Jordan Thompson 🇦🇺 (5)

Harri Heliovaara 🇫🇮 and Henry Patten 🇬🇧 (7)