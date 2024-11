Casper Ruud arriva all’ora di pranzo e perde in due set da Bonzi a Metz

Casper Ruud continua il suo momento nero perdendo rapidamente all’esordio nell’ATP 250 di Metz contro Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-4 6-4. L’ex numero 2 del mondo, attualmente settimo nel ranking ATP, aveva alimentato fino all’ultimo il dubbio sulla sua partecipazione al torneo.

Una preparazione discutibile

Il norvegese, testa di serie numero 2 del torneo, è arrivato a Metz solo all’ora di pranzo dopo aver partecipato a un evento a Oslo la sera precedente, poche ore prima del suo match d’esordio.

I numeri del norvegese sono preoccupanti in vista delle ATP Finals della prossima settimana: ha perso 9 degli ultimi 11 incontri, statistiche quasi surreali per un giocatore della top 10. Una crisi profonda che mette in dubbio le sue ambizioni per il torneo dei maestri di Torino.

Il francese, nonostante sia fuori dalla top 100, sta attraversando un periodo di forma straordinario: due titoli Challenger vinti, una finale e un impressionante record di 18 vittorie nelle ultime 19 partite. Per Bonzi si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10, e ai quarti affronterà il connazionale qualificato Quentin Halys.

ATP Metz Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 6 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 4 4 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 ace 3-1 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Bonzi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico