Challenger Matsuyama: Federico Cinà primi quarti in carriera nel circuito challenger

Federico Cinà, classe 2007, scrive una pagina importante della sua giovane carriera qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo Challenger. Sul cemento di Matsuyama (montepremi 82.000$), il tennista italiano numero 663 del ranking ha superato l’australiano Li Tu (178) con il punteggio di 5-7 6-3 6-4.

Match combattutissimo quello vinto dall’azzurro, capace di reagire dopo aver perso il primo set. Particolarmente emozionante il terzo parziale, dove Cinà, nonostante abbia perso due volte il servizio, è riuscito a strappare ben quattro volte la battuta all’avversario, chiudendo set e match.

Ai quarti di finale, primo traguardo di questo livello in carriera, Cinà affronterà l’americano Nicolas Moreno De Alboran, numero 119 ATP, in quello che si preannuncia come il match più importante della sua giovane carriera.

Un risultato importante per il tennista italiano che conferma la sua crescita e la capacità di competere a livelli sempre più alti.

ATP Matsuyama Federico Cina Federico Cina 5 6 6 Li Tu Li Tu 7 4 3 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Tu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 6-3 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 L. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Cina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 L. Tu 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Tu 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Tu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-1 → 3-2 F. Cina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Tu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 L. Tu 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Tu 0-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Tu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 F. Cina 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Tu 0-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Cina 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Tu 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Cinà 🇮🇹 Tu 🇦🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 260 254 Ace 3 8 Doppi falli 5 4 Prima di servizio 54/97 (56%) 60/94 (64%) Punti vinti sulla prima 41/54 (76%) 40/60 (67%) Punti vinti sulla seconda 21/43 (49%) 18/34 (53%) Palle break salvate 9/12 (75%) 6/11 (55%) Giochi di servizio giocati 15 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 157 120 Punti vinti sulla prima di servizio 20/60 (33%) 13/54 (24%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/34 (47%) 22/43 (51%) Palle break convertite 5/11 (45%) 3/12 (25%) Giochi di risposta giocati 16 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 62/97 (64%) 58/94 (62%) Punti vinti in risposta 36/94 (38%) 35/97 (36%) Totale punti vinti 98/191 (51%) 93/191 (49%)





Marco Rossi