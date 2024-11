L’ex bomber Forlan debutta nel tennis: “Realizzo un sogno al Challenger di Montevideo”

Diego Forlan, dopo una brillante carriera nel calcio, si prepara a vivere un momento speciale: il debutto nel tennis professionistico. L’uruguaiano parteciperà al Challenger di Montevideo nel torneo di doppio in coppia con Federico Coria.

“Amo il tennis come un ragazzino e avere il privilegio di giocare un torneo professionistico è un lusso”, ha dichiarato l’ex calciatore durante la presentazione del torneo. “È un regalo, quindi non devo dimostrare nulla a nessuno. Resto un ex calciatore che si gode uno sport che pratica fin da giovane.”

Forlan è ben consapevole della sfida che lo attende: “Cerco di prepararmi al meglio, ma sono consapevole di non essere al livello dei professionisti. C’è innanzitutto una differenza significativa di età, anche se sono in buona forma fisica. Non sarà facile e chi viene qui vuole vincere. Lo faccio in tutti gli sport, ancora di più a livello professionale.”

“La verità è che non avrei mai immaginato di avere l’opportunità di giocare a tennis a livello professionistico, neanche lontanamente. È uno sport che pratico e con cui mi diverto, ma non lo padroneggio come facevo con il calcio”, ha concluso l’ex bomber.

Una nuova avventura per Forlan che, dopo aver fatto sognare i tifosi sui campi di calcio, si prepara a vivere un’esperienza unica sui campi da tennis della sua Montevideo.





