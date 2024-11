WTA Finals: forfait Pegula, Kasatkina subentra per l’ultimo match

Un forfait dell’ultima ora scuote le WTA Finals di Riyadh: Jessica Pegula ha annunciato il suo ritiro prima della terza giornata del girone a causa di un problema al ginocchio sinistro. Il suo posto verrà preso da Daria Kasatkina.

“Ho lottato con un piccolo infortunio”, ha spiegato l’americana. “Per qualche motivo si è aggravato questa settimana, ha iniziato a peggiorare prima del mio primo match e non mi sento per nulla a mio agio nei movimenti in campo.”

La russa avrà così l’opportunità di scendere in campo contro Iga Swiatek in un match che potrebbe essere cruciale per le sorti della polacca nel torneo. Pegula, già eliminata dalla competizione dopo le prime due sconfitte, lascia così spazio alla prima delle riserve.

Un’occasione inaspettata per Kasatkina in un match che potrebbe avere un peso specifico importante per la qualificazione alle semifinali.





Francesco Paolo Villarico