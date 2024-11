WTA Finals 2024 – Riyadh: I risultati con il dettaglio del Day 5. Rybakina si congeda battendo Sabalenka

Elena Rybakina ha chiuso il suo cammino alle WTA Finals di Riyadh con una vittoria di prestigio, superando la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 in un’ora e 41 minuti di gioco.

La kazaka, già eliminata dopo le sconfitte contro Jasmine Paolini e Zheng Qinwen nelle prime due giornate, ha mostrato un ottimo tennis al suo ritorno nel circuito dopo una lunga assenza. Una vittoria che le garantisce 200 punti WTA e un finale di torneo con il sorriso.

Nonostante la sconfitta, Sabalenka chiude al primo posto il Gruppo Viola e attende in semifinale la seconda classificata del Gruppo Arancione, che uscirà dalla sfida tra Barbora Krejcikova e Iga Swiatek.

Una prestazione convincente quella di Rybakina che, seppur tardiva, dimostra che la numero 5 del mondo sta ritrovando la sua miglior condizione in vista della prossima stagione.

WTA Riyadh Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [1] • Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [1] 0 1 3 0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [6] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [6] 0 6 6 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(1) Lyudmyla Kichenok/ (1) Jelena Ostapenkovs (6) Nicole Melichar-Martinez/ (6) Ellen Perez

(4) Jasmine Paolini vs (7) Qinwen Zheng Non prima 13:30



WTA Riyadh Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 1 1 0 Qinwen Zheng [7] • Qinwen Zheng [7] 0 6 6 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) Aryna Sabalenka vs (5) Elena Rybakina Non prima 16:00



WTA Riyadh Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 4 6 1 Elena Rybakina [5] Elena Rybakina [5] 6 3 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(3) Su-Wei Hsieh / (3) Elise Mertens vs (8) Katerina Siniakova / (8) Taylor Townsend



WTA Riyadh Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [3] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [3] 6 3 8 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [8] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [8] 3 6 10 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 2-5 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(4) Jasmine Paolini 🇮🇹 1v 2s

(5) Elena Rybakina 🇰🇿 0v 2s

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱 1v 1s

(3) Coco Gauff 🇺🇸 2v 0s

(6) Jessica Pegula 🇺🇸 0v 2s

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿 1v 1s

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻 0v 2s

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪 1v 1s

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺 1v 1s

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸 2v 0s

WHITE GROUP

(2) Dabrowski 🇨🇦 / Routliffe 🇳🇿 2v 0s

(4) Errani 🇮🇹 / Paolini 🇮🇹 1v 1s

(5) Dolehide 🇺🇸 / Krawczyk 🇺🇸 0v 2s

(7) Chan 🇹🇼 / Kudermetova 🇷🇺 1v 1s