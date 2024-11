Sabalenka raggiunge un traguardo importante: È ufficialmente numero 1 WTA del 2024

In una giornata storica per il tennis femminile, Aryna Sabalenka ha ufficialmente conquistato la posizione di numero 1 del ranking WTA per la fine della stagione 2024. La conferma è arrivata oggi a Riyadh, grazie alla sconfitta di Iga Swiatek, che ha matematicamente garantito alla bielorussa questo prestigioso traguardo.

Una Rimonta Straordinaria

Il percorso di Sabalenka verso la vetta è stato particolarmente impressionante, considerando che dopo Wimbledon si trovava a quasi 3000 punti di distanza da Swiatek. La tennista bielorussa ha mostrato una determinazione eccezionale, completando una rimonta che sembrava quasi impossibile e concludendo l’anno con una performance straordinaria.

Per Sabalenka, questo rappresenta un momento storico nella sua carriera: è la prima volta che chiude una stagione come leader indiscussa del tennis mondiale. Questo risultato la conferma come la giocatrice da battere per la prossima stagione 2025.





Francesco Paolo Villarico