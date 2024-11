WTA Finals: Errani-Paolini cedono al super tie-break dopo un match point mancato

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sfiorato una vittoria importante alle WTA Finals di Riyadh, cedendo alla coppia Dabrowski-Routliffe con il punteggio di 1-6 7-6(1) 11-9 in un match ricco di emozioni.

Le azzurre hanno dominato il primo set 6-1, mostrando un tennis aggressivo e preciso. La coppia italiana ha brillato sia in risposta che a rete, lasciando poco spazio alle avversarie.

Il secondo set ha visto una reazione della coppia anglo-canadese, che ha portato il parziale al tie-break vincendolo nettamente per 7 punti a 1, rimandando tutto al match tie-break decisivo.

Nel super tie-break, Errani e Paolini hanno avuto anche un match point sul 9-8, ma Dabrowski e Routliffe sono riuscite a salvarlo con un servizio vincente e a chiudere la partita poi per 11-9.

Una battaglia di nervi che ha visto prevalere la coppia canadese-neozelandese.

La qualificazione per le azzurre è ora rimandata all’ultimo match contro Chen/Kudermetova, che diventerà decisivo per il passaggio del turno. Una sconfitta amara ma che ha mostrato però il grande potenziale della coppia italiana.

WTA Riyadh Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 1 7 11 Sara Errani / Jasmine Paolini [4] Sara Errani / Jasmine Paolini [4] 6 6 9 Vincitore: Dabrowski / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Sara Errani / Jasmine Paolini 1-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





