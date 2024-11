ATP Finals 2024: ufficiali gli 8 qualificati dopo il forfait di Djokovic

Il forfait di Novak Djokovic, campione in carica, ha definito il quadro completo dei qualificati per le ATP Finals 2024, che si disputeranno per il quarto anno consecutivo al Palla Alpitour di Torino.

Gli otto Maestri

Ecco i qualificati per il prestigioso torneo di fine anno:

– Jannik Sinner 🇮🇹

– Alexander Zverev 🇩🇪

– Carlos Alcaraz 🇪🇸

– Daniil Medvedev 🇷🇺

– Taylor Fritz 🇺🇸

– Casper Ruud 🇳🇴

– Alex De Minaur 🇦🇺

– Andrey Rublev 🇷🇺

Le riserve

In caso di forfait di uno dei qualificati, sono pronti a subentrare come alternates:

– Grigor Dimitrov 🇧🇬

– Stefanos Tsitsipas 🇬🇷

Una line-up di altissimo livello che, nonostante l’assenza dell’ex numero uno del mondo, promette grande spettacolo sul veloce indoor torinese. Da sottolineare la presenza del nostro Jannik Sinner, che avrà l’opportunità ancora una volta di giocare davanti al pubblico di casa in quello che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione tennistica.





Marco Rossi