Serie A1 Tennis: Risultati e Classifiche della Quinta Giornata

Si è giocata nel week-end la quinta giornata della fase a gironi della Serie A1 maschile e femminile a squadre. Nel campionato maschile Park Tennis Genova e TC Santa Margherita Ligure hanno già conquistato i play-off. Nel campionato femminile il CT Palermo ha ceduto in casa al Park Genova, ma è comunque già qualificato ai play-off.

Di seguito risultati e classifiche:

SERIE A1 MASCHILE

GIRONE 1

Sporting Club Selva Alta Vigevano vs ST Bassano del Grappa 5-1

Park Tennis Club Genova vs Eur Sporting Club Roma 4-2

Classifica

13 (5) Park Tennis Club Genova

8 (5) Sporting Club Selva Alta Vigevano

3 (5) Eur Sporting Club Roma

2 (5) ST Bassano del Grappa

GIRONE 2

TC Crema vs ATA Battisti Trentino 4-2

CT Vela Messina vs TC Sinalunga Siena 4-2

Classifica

10 (5) TC Crema

9 (5) CT Vela Messina

7 (5) TC Sinalunga Siena

3 (5) ATA Battisti Trentino

GIRONE 3

Sporting Club Sassuolo vs TC Pistoia-Vannucci Piante 5-1

TC Rungg Sudtirol/Yogurteria vs TC Parioli 6-0

Classifica

10 (5) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria

8 (5) Sporting Club Sassuolo

7 (5) TC Parioli

2 (5) TC Pistoia-Vannucci Piante

GIRONE 4

TC Italia Forte dei Marmi vs Santa Margherita Ligure 2-4

CTD Massa Lombarda vs CT Palermo 2-4

Classifica

15 (5) Santa Margherita Ligure

10 (5) CT Palermo

4 (5) TC Italia Forte dei Marmi

0 (5) CTD Massa Lombarda





GIRONE 1

TC Padova Argos vs Società Canottieri Casale ASD 3-1

CT Palermo vs Park Tennis Club Genova 1-3

Classifica

10 (5) CT Palermo

9 (5) TC Padova Argos

5 (5) Park Tennis Club Genova

4 (5) Società Canottieri Casale ASD

GIRONE 2

Tennis Beinasco vs AT Verona Falconeri 0-4

TC Cagliari vs TC Rungg-Sudtirol/Kiko 2-2

Classifica

9 (5) TC Rungg-Sudtirol/Kiko

9 (5) AT Verona Falconeri

7 (5) TC Cagliari

2 (5) Tennis Beinasco