WTA Finals 2024 – Riyadh: I risultati con il dettaglio del Day 4. Gauff Trionfa su Swiatek a Riyadh. Svolta alle WTA Finals (Video)

In una svolta sorprendente alle WTA Finals 2024 di Riyadh, Coco Gauff ha finalmente superato la sua “bestia nera” Iga Swiatek, sconfiggendola con un convincente 6-3, 6-4. Questa vittoria rappresenta solo il secondo successo della giovane americana contro la polacca in 13 incontri, garantendole l’accesso diretto alle semifinali del prestigioso torneo.

La superficie di Riyadh si è rivelata più favorevole al gioco di Gauff, permettendole di esprimere al meglio il suo tennis e di “decifrare” finalmente lo stile di gioco della Swiatek, che ora si trova in una posizione complicata per la qualificazione.

La Situazione di Swiatek

Per la numero uno polacca, il percorso verso le semifinali si è notevolmente complicato. Swiatek non dipende più solo da se stessa e necessita di una combinazione specifica di risultati per qualificarsi:

– Deve vincere contro Pegula

– Ha bisogno che Gauff sconfigga Krejcikova

Qualsiasi altro scenario porterebbe all’eliminazione della polacca nella fase a gironi.

Il torneo ha già visto alcune eliminazioni eccellenti:

– Elena Rybakina è stata eliminata il giorno precedente

– Jessica Pegula è stata la più recente a lasciare la competizione, dopo una netta sconfitta contro Barbora Krejcikova (6-3, 6-3)

Krejcikova ha mostrato una prestazione particolarmente impressionante al servizio, realizzando ben 11 ace durante l’incontro.

La situazione nel girone rimane dinamica, con le ultime partite che determineranno le qualificate alle semifinali.

WTA Riyadh Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 1 7 11 Sara Errani / Jasmine Paolini [4] Sara Errani / Jasmine Paolini [4] 6 6 9 Vincitore: Dabrowski / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Sara Errani / Jasmine Paolini 1-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6-6 → 7-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(2) Gabriela Dabrowski/ (2) Erin Routliffevs (4) Sara Errani/ (4) Jasmine Paolini

(6) Jessica Pegula vs (8) Barbora Krejcikova Non prima 13:30



WTA Riyadh Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 0 3 3 0 Barbora Krejcikova [8] Barbora Krejcikova [8] 0 6 6 0 Vincitore: Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Barbora Krejcikova 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(2) Iga Swiatek vs (3) Coco Gauff Non prima 16:00



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 3 4 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) Caroline Dolehide / (5) Desirae Krawczyk vs (7) Hao-Ching Chan / (7) Veronika Kudermetova



WTA Riyadh Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [5] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [5] 6 3 7 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] 3 6 10 Vincitore: Chan / Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 7-10 0-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(5) Elena Rybakina 🇰🇿 0v 2s

1v 1s(7) Qinwen Zheng 🇨🇳 1v 1s

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱 1v 1s

(3) Coco Gauff 🇺🇸 2v 0s

(6) Jessica Pegula 🇺🇸 0v 2s

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿 1v 1s

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻 0v 2s

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪 1v 1s

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺 1v 1s

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸 2v 0s

WHITE GROUP

(2) Dabrowski 🇨🇦 / Routliffe 🇳🇿 2v 0s

(4) Errani 🇮🇹 / Paolini 🇮🇹 1v 1s

(5) Dolehide 🇺🇸 / Krawczyk 🇺🇸 0v 1s

(7) Chan 🇹🇼 / Kudermetova 🇷🇺 0v 1s