ATP 250 Metz e Belgrado: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Sonego vs Rublev. Fognini chiude la stagione con una sconfitta

Fabio Fognini conclude il suo 2024 con una sconfitta al primo turno dell’ATP di Belgrado. Il ligure è stato superato dal russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e undici minuti di gioco.

L’incontro era iniziato nel migliore dei modi per l’italiano, che aveva approfittato di un avvio horror di Safiullin, conquistando il break grazie a un doppio fallo del russo. La gioia è però durata poco: il controbreak immediato ha riportato la partita in equilibrio, con il russo che ha poi preso il comando delle operazioni vincendo due game consecutivi a zero al servizio e piazznado il break decisivo nel sesto gioco.

Nel corso del primo set, Fognini ha anche dovuto richiedere un medical time out per un problema alla caviglia. Nonostante l’infortunio, il taggiasco ha deciso di continuare, mostrando anche segnali incoraggianti all’inizio del secondo parziale.

La svolta definitiva è arrivata nel settimo e nono game del secondo set, quando Safiullin ha piazzato i break decisivi che gli ha spianato la strada verso la vittoria con un doppio 63.

Statistica Safiullin 🇷🇺 Fognini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 289 218 Ace 9 2 Doppi falli 2 0 Prima di servizio 28/46 (61%) 35/59 (59%) Punti vinti sulla prima 27/28 (96%) 21/35 (60%) Punti vinti sulla seconda 7/18 (39%) 10/24 (42%) Palle break salvate 0/1 (0%) 3/7 (43%) Giochi di servizio giocati 9 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 200 176 Punti vinti sulla prima di servizio 14/35 (40%) 1/28 (4%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/24 (58%) 11/18 (61%) Palle break convertite 4/7 (57%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 9 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 34/46 (74%) 31/59 (53%) Punti vinti in risposta 28/59 (47%) 12/46 (26%) Totale punti vinti 62/105 (59%) 43/105 (41%)

ATP Metz Pierre-Hugues Herbert / Albano Olivetti Pierre-Hugues Herbert / Albano Olivetti 6 7 Dustin Brown / Evan King Dustin Brown / Evan King 3 6 Vincitore: Herbert / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 P. Herbert / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 D. Brown / King 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 P. Herbert / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 D. Brown / King 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 P. Herbert / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Brown / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Herbert / Olivetti 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 D. Brown / King 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 P. Herbert / Olivetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Brown / King 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Herbert / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Brown / King 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Herbert / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Brown / King 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Herbert / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-2 → 5-2 D. Brown / King 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 P. Herbert / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 D. Brown / King 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Herbert / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Brown / King 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 P. Herbert / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Pierre-Hugues Herbert/ Albano Olivettivs Dustin Brown/ Evan King

Andrey Rublev vs Lorenzo Sonego (Non prima 14:00) 2T



ATP Metz Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 0 0 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Adrian Mannarino vs Yunchaokete Bu



Alex Michelsen vs Richard Gasquet (Non prima 18:00)



Corentin Moutet vs Jan-Lennard Struff



Court 1 – ore 13:00

Pedro Martinez / Sergio Martos Gornes vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Metz Pedro Martinez / Sergio Martos Gornes Pedro Martinez / Sergio Martos Gornes 5 3 Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] Julian Cash / Lloyd Glasspool [3] 7 6 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 P. Martinez / Martos Gornes 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 P. Martinez / Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 P. Martinez / Martos Gornes 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Martinez / Martos Gornes 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Martinez / Martos Gornes 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 J. Cash / Glasspool 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 P. Martinez / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 P. Martinez / Martos Gornes 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 P. Martinez / Martos Gornes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 P. Martinez / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Martinez / Martos Gornes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Manuel Guinard vs Zizou Bergs



ATP Metz Manuel Guinard • Manuel Guinard 0 1 Zizou Bergs Zizou Bergs 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Guinard 1-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Hugo Gaston vs Titouan Droguet



Roberto Bautista Agut vs Benjamin Bonzi (Non prima 19:00)



Robin Haase / Lucas Miedler vs Hugo Nys / Jan Zielinski



ATP Belgrade Roman Safiullin Roman Safiullin 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 3 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Roman Safiullinvs Fabio Fognini

Aleksandar Kovacevic vs Hamad Medjedovic



ATP Belgrade Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 0 6 4 Hamad Medjedovic • Hamad Medjedovic 0 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Medjedovic 4-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 2-4 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 df ace 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 ace 0-3* ace 1-3* ace 2*-3 ace 3*-3 ace 4-3* ace 4-4* 4*-5 ace 5*-5 ace 5-6* ace 6-6 → 6-7 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Laslo Djere vs Stan Wawrinka (Non prima 15:00)



Marin Cilic vs Jiri Lehecka



ATP Belgrade Victor Cornea / Luciano Darderi Victor Cornea / Luciano Darderi 3 6 Ivan Dodig / Skander Mansouri [4] Ivan Dodig / Skander Mansouri [4] 6 7 Vincitore: Dodig / Mansouri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* ace 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 I. Dodig / Mansouri 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Cornea / Darderi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Dodig / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 V. Cornea / Darderi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Dodig / Mansouri 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 V. Cornea / Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 I. Dodig / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 ace 2-3 → 2-4 V. Cornea / Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 I. Dodig / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Cornea / Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / Mansouri 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Cornea / Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Mansouri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 V. Cornea / Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Dodig / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 V. Cornea / Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 I. Dodig / Mansouri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 V. Cornea / Darderi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Cornea / Darderi 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 I. Dodig / Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Ivan Dodig/ Skander Mansourivs Victor Cornea/ Luciano Darderi

Branko Djuric / Marko Maksimovic vs Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo



ATP Belgrade Branko Djuric / Marko Maksimovic Branko Djuric / Marko Maksimovic 0 4 Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo 6 6 Vincitore: Escobar / Hidalgo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Djuric / Maksimovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Djuric / Maksimovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Djuric / Maksimovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 G. Escobar / Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Djuric / Maksimovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Djuric / Maksimovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 B. Djuric / Maksimovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-4 → 0-5 G. Escobar / Hidalgo 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 B. Djuric / Maksimovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Escobar / Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 B. Djuric / Maksimovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverry vs Lukas Klein



ATP Belgrade Tomas Martin Etcheverry [7] Tomas Martin Etcheverry [7] 0 1 Lukas Klein • Lukas Klein 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Klein 1-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

Tomas Martin Etcheverry / Thiago Agustin Tirante vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



