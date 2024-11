WTA Finals, tribune vuote a Riyadh: l’imbarazzo della prima edizione saudita

Un palcoscenico prestigioso come le WTA Finals 2024 si sta svolgendo nel silenzio quasi totale delle tribune vuote di Riyadh. Dopo anni di incertezza sulla sede del torneo delle maestre, l’Arabia Saudita è entrata in scena assicurandosi l’evento dal 2024 al 2026, con un accordo triennale.

Se da un lato l’investimento economico e l’impegno verso il tennis femminile da parte dell’Arabia Saudita sono significativi, dall’altro manca ancora completamente la risposta del pubblico. Le immagini dei match del Gruppo Viola di questo lunedì hanno mostrato tribune desolatamente vuote, uno scenario che fa male al tennis femminile.

Non è la prima volta che il torneo delle maestre soffre di questo problema. Negli ultimi anni, la mancanza di pubblico è stata una costante che ha accompagnato l’evento, ma vedere gli spalti deserti in un torneo che riunisce le otto migliori giocatrici del mondo rimane una ferita aperta per il tennis.

La situazione solleva interrogativi sull’efficacia della scelta di Riyadh come sede di un evento così prestigioso, nonostante gli importanti investimenti economici messi in campo.





Francesco Paolo Villarico