ATP 250 Belgrado: Darderi esce all’esordio contro Altmaier

Luciano Darderi saluta prematuramente il torneo ATP 250 di Belgrado. Il 22enne italo-argentino, numero 43 ATP e ottava testa di serie del torneo, è stato eliminato al primo turno dal tedesco Daniel Altmaier (n.93 ATP) con il punteggio di 7-6(1) 6-3.

La partita ha visto un primo set molto combattuto, deciso solo al tie-break dove però Altmaier ha dominato per 7 punti a 1. Nel secondo parziale il break decisivo è arrivato nel quarto gioco, con Darderi che ha ceduto il servizio a zero, non riuscendo più a rientrare nel match.

Altmaier affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra il serbo Miomir Kecmanovic (n.53 ATP) e l’australiano Christopher O’Connell (n.71 ATP).

Una sconfitta che interrompe il cammino del tennista nato a Villa Gesell sul cemento serbo, dove partiva tra le teste di serie del torneo.

ATP Belgrade Luciano Darderi [8] Luciano Darderi [8] 6 3 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 7 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0-6* 1*-6 6-6 → 6-7 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 40-0 40-15 df ace 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Darderi 🇮🇹 Altmaier 🇩🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 284 328 Ace 2 10 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 29/52 (56%) 43/60 (72%) Punti vinti sulla prima 21/29 (72%) 35/43 (81%) Punti vinti sulla seconda 15/23 (65%) 12/17 (71%) Palle break salvate 0/1 (0%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 10 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 48 172 Punti vinti sulla prima di servizio 8/43 (19%) 8/29 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 5/17 (29%) 8/23 (35%) Palle break convertite 0/0 (0%) 1/1 (100%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 36/52 (69%) 47/60 (78%) Punti vinti in risposta 13/60 (22%) 16/52 (31%) Totale punti vinti 49/112 (44%) 63/112 (56%)





Marco Rossi