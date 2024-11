De Minaur presenta il “De Minaur Junior Tour”

“Demon dà il via ad una nuova era per la prossima generazione”. Così Tennis Australia presenta via social con un video una nuova iniziativa riservata ai giovani talenti australiani, un tour di tornei intitolati al più forte tennista nazionale in questo periodo, che daranno al vincitore del Masters conclusivo una grandissima opportunità: un mese in Europa, tra una settimana di allenamento full immersion con Alex, e poi tornei con i migliori coetanei. Un’iniziativa nella quale De Minaur crede moltissimo e che ha curato in prima persona, per stimolare alla competizione sana i ragazzi del suo paese.

“Il De Minaur junior tour è una manifestazione di oltre 250 eventi giocati nell’arco dell’intero anno in Australia” racconta il top10 australiano nel video. “Ogni torneo assegnerà dei punti per accedere alle Finals. I due vincitori riceveranno ciascuno come premio un viaggio in Europa di quattro settimane. Nella prima, si alleneranno con me, in modo che possano capire come si svolge la mia routine quotidiana di allenamento e spero possa fornire loro un’idea chiara di cosa sia il professionismo, l’etica del lavoro e la mentalità necessaria per diventare un tennista. Dopo questo lavoro insieme i ragazzi saranno pronti a competere, e lo faranno in tre tornei contro i migliori del mondo”.

The Demon is igniting a new era for the next generation 🔥 @alexdeminaur Introducing the #DeMinaurJuniorTour 😈 pic.twitter.com/XWN0buX65w — TennisAustralia (@TennisAustralia) November 4, 2024

Un premio a dir poco allettante per dei giovani vogliosi di crescere nel tennis, ma non finisce qua. Alex garantisce di volerli seguire anche in futuro. “Mi avranno come loro mentore, ci sentiremo via Zoom per delle chiamate per parlare e controllare i loro progressi e anche ricevere dei consigli. Sono molto orgoglioso di quest’opportunità. Voglio essere presente per i giovani australiani. La speranza è che possano diventare ottimi giocatori, ma ancor più importante è che diventino brave persone” conclude De Minaur.

Un’iniziativa importante, molto profonda vista la quantità di eventi previsti nel corso dell’anno e la possibilità di poter realmente entrare in contatto con il più forte tennista australiano. Davvero un’iniziativa degna di nota.

Marco Mazzoni