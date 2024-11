Sinner è già a Torino: è il primo ad arrivare per le ATP Finals

Jannik Sinner è arrivato a Torino per iniziare la preparazione in vista delle ATP Finals. L’azzurro, che giocherà in casa, è stato accolto da una grande ovazione dei tifosi che lo attendevano all’ingresso del suo hotel.

Il numero uno italiano e del mondo è il primo dei cinque tennisti già qualificati a raggiungere la città, mentre Casper Ruud, Alex De Minaur e Andrey Rublev sono impegnati questa settimana per cercare di conquistare gli ultimi due posti disponibili per il torneo dei maestri.

Resta ancora da sciogliere il nodo sulla partecipazione di Novak Djokovic al torneo. Il serbo, ancora in corsa, non ha ancora confermato la sua presenza all’evento torinese.

World No. 1 Jannik Sinner has arrived safely in Turin ahead of his home Masters. 🇮🇹 What a wonderful welcome! 📹 @itsgiorgiap pic.twitter.com/4FF63iWJAJ — BMS | Tan Talking About Tennis (@yesiiamtan) November 3, 2024

L’arrivo anticipato di Sinner dimostra la voglia dell’azzurro di preparare al meglio l’appuntamento più importante dell’anno davanti al suo pubblico.





