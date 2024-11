Swiatek, che rimonta a Riyadh: da 3-0 sotto batte Krejcikova in tre set

Iga Swiatek inizia con una vittoria in rimonta la difesa del titolo alle WTA Finals. Nel suo primo match con il nuovo coach Wim Fissette, e alla prima apparizione in campo dopo gli US Open, la polacca ha superato Barbora Krejcikova con il punteggio di 4-6 7-5 6-2 dopo due ore e mezza di battaglia.

La numero 2 del mondo sembrava destinata a una pesante sconfitta quando si è trovata sotto 6-4 3-0 con due break di svantaggio nel secondo set. Ma Swiatek ha scavato nel profondo, ribaltando completamente l’inerzia del match: dal 0-3 è risalita fino al 4-3, per poi fare la differenza quando la ceca serviva per forzare il tie-break.

Nel set decisivo, la polacca ha dato sfogo a tutto il suo potenziale, volando sul 5-0. Nonostante un breve tentativo di rimonta di Krejcikova, Swiatek ha chiuso i conti conquistando la sua 60ª vittoria stagionale.

Con questo successo, la campionessa in carica (che l’anno scorso vinse il torneo senza perdere un match) mantiene vive le sue chance di uscire dall’Arabia Saudita come numero 1 del mondo.

WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 4 7 6 Barbora Krejcikova [8] Barbora Krejcikova [8] 6 5 2 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico