WTA Finals 2024 – Riyadh: I risultati con il dettaglio del Day 2. Gauff domina il derby americano con Pegula

Coco Gauff inizia nel migliore dei modi la sua avventura alle WTA Finals 2024. La numero tre del mondo ha superato agevolmente la connazionale Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco.

Nonostante una partita caratterizzata da molti errori non forzati da entrambe le parti (28 per Pegula, 30 per Gauff), è stata Coco a gestire meglio i momenti chiave del match, imponendo il suo gioco e riuscendo a prevalere nonostante le statistiche non proprio brillanti.

È un successo importante per Gauff che si porta in testa al suo girone insieme a Swiatek, mettendo subito in discesa il suo cammino verso le semifinali del torneo di Riyadh.

WTA Finals – Riyadh 🇸🇦, cemento (al coperto) – 2° Giornata

WTA Riyadh Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe [2] 0 7 6 0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] 0 6 4 0 Vincitore: Dabrowski / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

(2) Gabriela Dabrowski/ (2) Erin Routliffevs (7) Hao-Ching Chan/ (7) Veronika Kudermetova

(2) Iga Swiatek vs (8) Barbora Krejcikova Non prima 13:30



WTA Riyadh Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 4 7 6 Barbora Krejcikova [8] Barbora Krejcikova [8] 6 5 2 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(3) Coco Gauff vs (6) Jessica Pegula Non prima 16:00



WTA Riyadh Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Jessica Pegula [6] Jessica Pegula [6] 0 3 2 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Sara Errani / (4) Jasmine Paolini vs (5) Caroline Dolehide / (5) Desirae Krawczyk



WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [4] Sara Errani / Jasmine Paolini [4] 1 6 10 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [5] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [5] 6 1 4 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 6-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Aryna Sabalenka 🇧🇾 1v 0s1v 0s(5) Elena Rybakina 🇰🇿 0v 1s(7) Qinwen Zheng 🇨🇳 0v 1s

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱

(3) Coco Gauff 🇺🇸

(6) Jessica Pegula 🇺🇸

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻 0v 1s

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪 0v 1s

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺 1v 0s

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸 1v 0s

WHITE GROUP

(2) Dabrowski 🇨🇦 / Routliffe 🇳🇿

(4) Errani 🇮🇹 / Paolini 🇮🇹

(5) Dolehide 🇺🇸 / Krawczyk 🇺🇸

(7) Chan 🇹🇼 / Kudermetova 🇷🇺