Challenger Knoxville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Edoardo Lavagno nelle quali

Challenger Knoxville – Tabellone Principale – hard

(1) Adam Walton vs Brandon Holt

Mark Lajal vs Paul Jubb

Nishesh Basavareddy vs (WC) Colton Smith

Ethan Quinn vs (5) Zachary Svajda

(3) Learner Tien vs Qualifier

Beibit Zhukayev vs Qualifier

Qualifier vs Bernard Tomic

(Alt) Jay Clarke vs (8) Dmitry Popko

(6) Patrick Kypson vs Qualifier

Nicolas Mejia vs Johannus Monday

(SE) James Trotter vs Qualifier

Denis Kudla vs (4) Mitchell Krueger

(7) Juan Pablo Ficovich vs Eliot Spizzirri

(Alt) Karue Sell vs (WC) Shunsuke Mitsui

(WC) Murphy Cassone vs Qualifier

Joel Schwaerzler vs (2) Christopher Eubanks

(2) Aidan Mayo vs (WC) Cooper Williams

(WC) Stefan Dostanic vs (Alt) (12) Govind Nanda

(3) Kyle Edmund vs (PR) Blaz Rola

(Alt) Micah Braswell vs (7) Bor Artnak

(4) Toby Kodat vs (Alt) Edoardo Lavagno

Ozan Baris vs (11) Ernesto Escobedo

(5) Andre Ilagan vs (WC) Jose Garcia

(Alt) Kenta Miyoshi vs (9) Bruno Kuzuhara

(6) Naoki Nakagawa vs (Alt) Andres Urrea

(WC) Alexander Kotzen vs (10) Aidan McHugh

Court 3 – ore 17:00

Henry Searle vs Ryan Seggerman

Stefan Dostanic vs Govind Nanda

Micah Braswell vs Bor Artnak

Toby Kodat vs Edoardo Lavagno

Naoki Nakagawa vs Andres Urrea

Kenta Miyoshi vs Bruno Kuzuhara