Khachanov rimprovera Humbert: “Gli ho detto di avere più rispetto”

Finale teso quello tra Ugo Humberto e Karen Khachanov nella seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy. Al russo non è andato giù il comportamento del francese, pronto ad aizzare la folla ed esaltarsi ad ogni punto vinto negli ultimi game dell’incontro, pur consapevole del problema fisico accusato da Karen, visibilmente k.o per un problema accusato in campo. Alla stretta di mano Khachanov ne ha dette quattro a Humbert, che è rimasto sorpreso dalle parole dell’avversario e poi ha continuato la sua celebrazione del successo, il più importante in carriera (mai era arrivato in finale in un torneo di questo livello) e di fronte al pubblico di casa.

“Ho avvertito un dolore acuto in tre punti diversi, delle fitte per niente incoraggianti” afferma Khachanov sconsolato dopo la sconfitta. “Domenica vedrò come mi alzerò e valuterò l’entità dell’infortunio. Per ora non so nulla, forse è un microlesione o qualcosa di più grave, vedremo”. Davvero un peccato per il russo, che dopo un 2024 di alti e bassi ha trovato una gran forma nel finale di stagione, come dimostrano i suoi ottimi risultati. Quindi è tornato sulla stretta di mano a fine match, per nulla cordiale, e sul comportamento di Ugo.

“Sulla rete gli ho detto di avere più rispetto. Lui non ha idea di come ci si debba comportare. Io metto sempre avanti il fair play a tutto, mi congratulerò con lui quando si comporterà come una persona normale. Non ho problemi quando l’avversario chiama la folla della tribuna a sostenerlo e festeggiare insieme lui, ma se vedi il tuo avversario infortunato le cose cambiano… Mi avete visto ieri saltare ed esultare per ogni punto contro Grigor? E Dimitrov non era infortunato, solo esausto. Devi capire cosa sta succedendo in campo, puoi festeggiare più tardi con la gente, potrai fare quello che vuoi, e gli infortuni ovviamente fanno parte dello sport. Ma festeggiare così come ha fatto Humbert quando l’avversario è a terra…. Vedremo la prossima volta” chiude uno stizzito Khachanov.

U GO, UGO 👏 The moment @HumbertUgo locked up his 6-7 6-4 6-3 win over Khachanov to become the first Frenchman to reach the Paris final since 2011. #RolexParisMasters pic.twitter.com/3FGzcxgFXZ — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2024

Un comportamento quello di Humbert che macchia in parte la sua incredibile settimana vissuta a Parigi, culminata con la vittoria a sorpresa su Alcaraz grazie ad un tennis stellare. La trance agonistica può fare brutti scherzi, ma sembra difficile che non si sia accorto del problema di Khachanov.

