Capolavoro Paolini: batte Rybakina all’esordio nelle WTA Finals

Jasmine Paolini firma un’impresa memorabile all’esordio nelle WTA Finals di Riyadh, superando Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(5) 6-4 e agganciando Sabalenka in testa al gruppo porpora.

La tennista italiana ha mostrato grande solidità nel primo parziale, chiuso al tie-break per 7-5 dopo aver annullato diverse situazioni complicate. Decisiva la maggiore lucidità nei momenti chiave, con Rybakina che ha commesso alcuni errori cruciali nei punti più importanti dopo che l’azzurra era stata avanti per 4 a 2.

Nel secondo parziale, Paolini ha trovato il break decisivo sul 3-3, con un magnifico dritto incrociato stretto che ha costretto alla resa Rybakina. L’azzurra ha poi mantenuto il vantaggio con grande autorità, chiudendo con un ace sul 5-3 e servendo per il match sul 5-4.

Nel game finale, l’italiana non ha tremato e ha chiuso al secondo match point grazie a un errore di rovescio della kazaka. Una vittoria che rappresenta il più importante successo in carriera per Paolini, che si candida ora a sorpresa del torneo.

Un esordio da incorniciare per Jasmine, che dimostra di poter competere alla pari con le migliori giocatrici del mondo, mettendo in mostra un tennis aggressivo e intelligente che le ha permesso di superare la numero 5 del ranking mondiale.





Francesco Paolo Villarico