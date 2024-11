Humbert nella storia: è finale a Parigi-Bercy

Ugo Humbert ha raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000, superando Karen Khachanov con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-3 in una elettrizzante semifinale al Rolex Paris Masters.

Il 26enne francese, sostenuto da un pubblico caloroso, diventa il quinto tennista francese a raggiungere la finale del torneo indoor parigino. “È incredibile farlo a Parigi nel mio torneo preferito. È un sogno,” ha dichiarato Humbert. “È stato un po’ più difficile rispetto alle partite precedenti. Ho sentito più pressione e dopo aver perso il primo set ho cercato di godermi il momento e di essere con il pubblico. Ho giocato molto bene e sono super orgoglioso.”

Il francese ha mostrato un tennis esplosivo da entrambi i lati del campo, ottenendo la sua tredicesima vittoria consecutiva indoor in Francia. La testa di serie numero 15, che in settimana aveva già eliminato Carlos Alcaraz, ha messo a segno 35 vincenti. Con questa vittoria salirà al numero 14 del ranking ATP, con la possibilità di raggiungere il best ranking al numero 11 in caso di vittoria del titolo.

Khachanov è rimasto competitivo fino al 3-2 del terzo set, quando ha richiesto un medical timeout per un problema alla gamba. Il numero 21 del ranking ha perso il servizio nel settimo game del set decisivo e non è più riuscito a muoversi negli ultimi due game del match durato 2 ore e 48 minuti.

Humbert è il primo francese a raggiungere la finale a Parigi da Jo-Wilfried Tsonga nel 2011, con l’ultimo vincitore di casa che risale proprio a Tsonga nel 2008. Il mancino francese, che vanta un impressionante record di 6-1 nelle finali ATP, affronterà Alexander Zverev nell’atto conclusivo. I precedenti tra i due sono in parità (1-1). Quest’anno Humbert ha già vinto i tornei di Dubai e Marsiglia, mentre Zverev si è aggiudicato il Masters 1000 di Roma.

Per Khachanov, campione a Parigi nel 2018, si chiude una stagione che lo ha visto vincere i titoli a Doha e Almaty, con un record complessivo di 37 vittorie e 22 sconfitte.

ATP Paris Karen Khachanov Karen Khachanov 7 4 3 Ugo Humbert [15] Ugo Humbert [15] 6 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* df 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistica Khachanov 🇷🇺 Humbert 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 245 278 Ace 11 9 Doppi falli 1 4 Prima di servizio 65/100 (65%) 65/98 (66%) Punti vinti sulla prima 44/65 (68%) 45/65 (69%) Punti vinti sulla seconda 14/35 (40%) 18/33 (55%) Palle break salvate 5/10 (50%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 16 15 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 140 174 Punti vinti sulla prima di servizio 20/65 (31%) 21/65 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 15/33 (45%) 21/35 (60%) Palle break convertite 2/4 (50%) 5/10 (50%) Giochi di risposta giocati 15 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 4/5 (80%) 14/18 (78%) Vincenti 26 32 Errori non forzati 19 22 Punti vinti al servizio 58/100 (58%) 63/98 (64%) Punti vinti in risposta 35/98 (36%) 42/100 (42%) Totale punti vinti 93/198 (47%) 105/198 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213km/h (132 mph) 212km/h (131 mph) Velocità media prima 194km/h (120 mph) 189km/h (117 mph) Velocità media seconda 169km/h (105 mph) 148km/h (91 mph)





Marco Rossi