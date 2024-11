Ferrero corre ai ripari: installato all’accademia un campo identico a quello delle Finals

Dopo le lamentele di Carlos Alcaraz sulla velocità della superficie di Parigi-Bercy, in seguito alla sconfitta contro Ugo Humbert negli ottavi di finale, Juan Carlos Ferrero ha deciso di passare all’azione.

Secondo quanto riportato da Marca, l’ex campione spagnolo ha fatto installare nella sua accademia una superficie identica a quella che verrà utilizzata alle ATP Finals di Torino (10-17 novembre), per massimizzare le possibilità del suo allievo di vincere il torneo dei maestri per la prima volta in carriera.

“Il campo, installato a ottobre, è già stato testato da Alcaraz. Si tratta della marca GreenSet, la stessa che produce i campi delle fasi finali di Coppa Davis”, rivelano i colleghi spagnoli.

Una mossa strategica che dimostra la volontà di Alcaraz e del suo team di arrivare preparati all’appuntamento torinese, dopo le difficoltà mostrate sui campi indoor nelle ultime settimane.





Francesco Paolo Villarico