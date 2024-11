Swiatek a Riyadh: “Con Fissette per crescere ancora, punto al numero 1”

Iga Swiatek si presenta alle WTA Finals 2024 di Riyadh per la quarta volta consecutiva, da campionessa in carica e con la possibilità di riconquistare il numero 1 del ranking mondiale nell’ultimo torneo dell’anno. La polacca arriva all’evento dopo significativi cambiamenti nel suo team, tra cui l’arrivo del nuovo allenatore Wim Fissette.

La preparazione e il periodo senza tornei

“La mancanza di partite non sarà un problema”, ha dichiarato Swiatek durante il Media Day. “Non mi sento arrugginita. Ho già giocato alcuni punti qui con Aryna e Qinwen. Non è stato un vero e proprio break, forse un po’ più lungo di una normale pre-stagione. Ho passato questo tempo giocando a tennis e concentrandomi sulla ricerca del nuovo allenatore, una transizione sempre complicata. Per me è una decisione che spero duri anni, perché guardo alla mia carriera a lungo termine.”

Gli obiettivi con Fissette

“È abbastanza ovvio. Vorrei migliorare il mio servizio come ho fatto negli ultimi anni. Sento di dover continuare su questa strada, non sono ancora una giocatrice completa. Tatticamente, ci sono molti modi in cui potrei avere più varietà in campo. Wim ha buone idee su questo. Stiamo preparando questo torneo e conoscendoci meglio. Parleremo dei cambiamenti reali durante la pre-stagione.”

La gestione della carriera

“Pensare a lungo termine è importante se voglio avere una carriera lunga ed equilibrata. A volte è difficile prendere una decisione, ma quando la prendo, di solito non ho rimpianti. Mi fido di me stessa in questo senso. Dovrò prendere alcune decisioni difficili in futuro. Per esempio, i tennisti più esperti decidono di saltare alcuni tornei per dare il massimo nei Grand Slam. Novak è un grande esempio da seguire.”

La lotta per il numero 1

“Entrambe lottiamo per quella posizione, come negli ultimi anni. Voglio giocare il mio miglior tennis qui e vincere. Mi concentrerò sulla prima partita, voglio procedere passo dopo passo. È stato un buon allenamento con Aryna, non succedeva dal 2022, non so bene perché. È una grande giocatrice, merita di essere la numero uno del mondo. Lotterò per conquistare quella posizione.”





Francesco Paolo Villarico