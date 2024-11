ATP 250 Belgrado: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

ATP 250 Belgrado – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Alex de Minaur vs Bye

(WC) Laslo Djere vs (WC) Stan Wawrinka

Juncheng Shang vs Fabian Marozsan

Dusan Lajovic vs (5) Nuno Borges

(3) Francisco Cerundolo vs Bye

Roman Safiullin vs Fabio Fognini

Qualifier vs Aleksandar Kovacevic

(WC) Hamad Medjedovic vs (6) Brandon Nakashima

(7) Tomas Martin Etcheverry vs Pavel Kotov

James Duckworth vs Qualifier

(PR) Marin Cilic vs Alexandre Muller

Bye vs (4) Jiri Lehecka

(8) Luciano Darderi vs Mariano Navone

Miomir Kecmanovic vs Christopher O’Connell

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Tommy Paul

(1) Denis Shapovalovvs Constant LestienneHugo Greniervs (5) Damir Dzumhur

(2) Daniel Altmaier vs (WC) Branko Djuric

(WC) Marko Maksimovic vs (7) Thiago Agustin Tirante

(3) Marton Fucsovics vs Aslan Karatsev

Marat Sharipov vs (6) Duje Ajdukovic

(4) Yannick Hanfmann vs Lukas Klein

Zsombor Piros vs (8) Jozef Kovalik

