WTA Jiujiang: Trevisan si ferma ai quarti, vince Sramkova in tre set

Martina Trevisan esce ai quarti di finale del WTA di Jiujiang, sconfitta dalla slovacca Rebecca Sramkova (n.53 WTA) con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco.

La chiave del match è stata la capacità di Sramkova di salvare i momenti cruciali: la slovacca ha annullato ben dodici delle quattordici palle break concesse all’azzurra. Decisivo anche il rendimento con la prima di servizio: 73% di punti vinti per Sramkova contro il 63% di Trevisan.

Trevisan ha avuto subito una grande chance in apertura di primo set, portandosi sullo 0-40, ma Sramkova ha annullato tre palle break consecutive. Il break decisivo è arrivato nel sesto game, con l’azzurra che ha perso il servizio a zero. Altri due break point non sfruttati nel nono game hanno consegnato il set alla slovacca per 6-3.

Nel secondo parziale l’azzurra ha dominato, volando sul 5-1 con due break. Nonostante un tentativo di rimonta di Sramkova, che ha recuperato un break e salvato quattro set point, Trevisan ha chiuso 6-3.

Il set decisivo è rimasto in equilibrio fino al quinto game, quando Trevisan non è riuscita a sfruttare due palle break. Da quel momento Sramkova ha preso il controllo del match, infilando quattro game consecutivi con due break e chiudendo 6-2 la partita.

WTA Jiujiang Martina Trevisan Martina Trevisan 3 6 2 Rebecca Sramkova [2] Rebecca Sramkova [2] 6 3 6 Vincitore: Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 2-5 → 3-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





