WTA Merida: Stefanini si arrende a Sorribes Tormo dopo una battaglia

Out la Stefanini

Termina agli ottavi di finale l’avventura di Lucrezia Stefanini al “Mérida Open Akron”, torneo WTA 250 (montepremi 267.082 dollari) in corso sui campi in cemento della capitale dello Yucatan.

La 26enne di Carmignano, numero 163 del ranking mondiale, dopo l’ottima vittoria all’esordio contro la tedesca Jule Niemeier (n.86 WTA e quarta testa di serie), ha dovuto arrendersi alla spagnola Sara Sorribes Tormo (n.103 WTA) con il punteggio di 6-4 1-6 6-4.

Un match maratona di quasi tre ore e mezza con molti rimpianti per l’azzurra, che nel set decisivo si è trovata per tre volte in vantaggio di un break senza riuscire a capitalizzare il vantaggio.

WTA Mérida Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 4 6 4 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 6 1 6 Vincitore: Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi