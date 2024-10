Arnaldi lotta ma cede a Rune: il danese tiene vivo il sogno Finals

Holger Rune ha superato Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-4 6-4, mantenendo vive le sue speranze di qualificazione alle ATP Finals. Una prestazione solida del danese, che ha saputo sfruttare i momenti chiave del match nonostante alcuni numeri migliori dell’azzurro al servizio.

Arnaldi ha mostrato numeri eccellenti con la prima di servizio, vincendo l’89% dei punti contro il 71% di Rune. Tuttavia, la bassa percentuale di prime in campo (46%) e i cinque doppi falli hanno pesato sull’economia del match. Il danese, dal canto suo, ha commesso tre doppi falli ma è stato più efficace con la seconda (62% di punti vinti contro il 50% dell’italiano).

Nel primo set, particolarmente combattuto, Arnaldi ha avuto ben quattro palle break (tutte tra il secondo e il quarto game) senza riuscire a concretizzarle. Il danese, invece, ha capitalizzato la sua prima e unica opportunità sul 4-4, chiudendo il parziale con il sesto ace.

Il secondo set ha seguito un copione simile, con Rune che ha ottenuto il break decisivo sul 2 pari, gestendo poi il vantaggio fino alla fine. L’azzurro ha lottato, ma non è riuscito a scalfire il servizio del danese, che non ha concesso nemmeno un break nell’intero incontro.

Per Rune ora l’obiettivo è chiaro: dovrà andare molto avanti nel torneo, se non vincerlo, per avere una chance di qualificarsi alle ATP Finals di fine anno.

ATP Paris Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 4 Holger Rune [13] Holger Rune [13] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Rune 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Rune 4-3 M. Arnaldi 15-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Rune 🇩🇰 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 261 297 Ace 4 7 Doppi falli 5 3 Prima di servizio 25/57 (44%) 48/77 (62%) Punti vinti sulla prima 22/25 (88%) 34/48 (71%) Punti vinti sulla seconda 16/32 (50%) 18/29 (62%) Palle break salvate 1/3 (33%) 5/5 (100%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 67 149 Punti vinti sulla prima di servizio 14/48 (29%) 3/25 (12%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/29 (38%) 16/32 (50%) Palle break convertite 0/5 (0%) 2/3 (67%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/6 (83%) 14/17 (82%) Vincenti 19 21 Errori non forzati 21 17 Punti vinti al servizio 38/57 (67%) 52/77 (68%) Punti vinti in risposta 25/77 (32%) 19/57 (33%) Totale punti vinti 63/134 (47%) 71/134 (53%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 208km/h (129 mph) 214km/h (132 mph) Velocità media prima 185km/h (114 mph) 191km/h (118 mph) Velocità media seconda 158km/h (98 mph) 167km/h (103 mph)





Francesco Paolo Villarico