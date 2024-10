Sonego lotta ma cede a Jarry al Rolex Paris Masters: il cileno sfiderà Alcaraz

Esce a testa alta dal RolexParisMasters 2024 Lorenzo Sonego (52) che cede in due set 6-7 3-6 contro il cileno Nicolas Jarry (37). Una partita strana con pochi scambi e tanti servizi vincenti. . Sembrava essere ritornati al Bercy degli anni 90 quando dominavano Becker ed Ivanisevic, su tappeti velocissimi e bastavano uno o due episodi per decidere un incontro. Una prima frazione senza palle break con pochi punti ceduti sul servizio che si è decisa al tie-break. La differenza l’ha fatta il doppio fallo di Sonego sul primo punto del gioco decisivo. Una volta avanti il cileno non ha dato nessuna possibilità di rientro. Tanti rimpianti perché fino allora il match era stato equilibrato.

Nella seconda frazione Sonego guadagna in apertura due palle break le prime del match che Jarry annulla implacabilmente con la messa in gioco. Poi è la volta di Jarry ad avere due palle break. Sonego annulla la prima con un ace, ma poi con un servizio troppo tenero si espone all’attacco del cileno. Sullo 0-2 il gioco che decide la partita. Sonego ha a disposizione ben cinque palle break. Se ne vanno tutte più per merito di Jarry che per demerito di Lorenzo, ma il treno è ormai passato. Jarry è in fiducia e ridiventa inavvicinabile sul proprio servizio. Un Medical Time Out chiesto dal cileno sul 5-2 non cambia la sorte del match. Jarry chiude per sei giochi a tre e sfiderà domani Alcaraz sul Centrale .

Peccato perchè era un primo turno, in un 1000 da 56 giocatori, neanche troppo difficile. Una sfida tra due giocatori entrambi classe 1995 che avrebbero potuto avere un’altra carriera se solo fossero stati meno discontinui. Numero 37, con un best al 16 Nicolas Jarry, due metri ed un centimetro di altezza è figlio d’arte. Il padre Allan e la madre Cecilia erano pallavolisti professionisti, mentre il nonno Jaime Fillol, il prozio Álvaro Fillol e lo zio Martín Rodríguez sono stati a loro volta tennisti professionisti con la zia Catalina che è stata direttrice del torneo ATP di Santiago del Cile. Nicolas ha imparato a giocare dal nonno Jaime, ex nº 14 del ranking ATP, che gli ha regalato la prima racchetta e da bambino e l’ha portato a Wimbledon e agli US Open. Tre tornei vinti in carriera ed un’annata 2024 non certo esaltante con 14 vittorie e 23 sconfitte.

Simile il 2024 di Sonego, 19 vittorie e 27 sconfitte, ma impreziosito da un torneo vinto che ha portato a quattro i trionfi in carriera. Purtroppo l’impressione, ma spero di essere smentito è che i giorni migliori di Sonego siano ormai passati. Può ancora fare delle belle partite, ma non riesce a tenere il livello di continuità richiesto da un Masters 1000. Positive le due vittorie nel torneo di qualificazione che possono essere le basi per mantenere e forse migliorare il livello di classifica attuale. Basta crederci e lottare e Lorenzo è uno che non molla mai.

La partita

Inizia a servire Sonego . Gioco a zero con tre prime ed una seconda. Si gioca sul n.1 campo veloce e dal soffitto basso. Per ora si gioca solo con il servizio. Mettere la prima equivale al 90% di probabilità di vincere il punto. Gioco a zero anche per il cileno. Serve Lorenzo che dal 40-0 cede due punti sul proprio servizio e poi chiude con una seconda vincente : 2-1. Jarry lascia il primo quindici per strada e Sonego si porta sul 30 pari. Dai suoi due metri di altezza il cileno fa partire due missili di feltro giallo : 2-2. Si iniza a vedere qualche scambio. Jarry va fuori misura con il dritto ed è in difficoltà sulle palle basse. Servizio all’azzurro 3-2. Torna a macinare la prima Jarry. Un ace e tre servizi vincenti e lo score ritorna in parità 3-3. Anche Sonego ritrova il servizio. Gioco a zero ancora una volta senza uno scambio : 4-3. Lorenzo rosicchia un 15, ma Jarry è sempre solido in battuta : 4-4. Sonego serve bene il primo punto, ma poi mette fuori un rovescio back. Si rifà con un ottimo attacco sul rovescio di Jarry. Servizio ad uscire da sinistra vincente, poi seconda lavorata e risposta in rete del nipote di Fillol : 5-4. Finalmente Lorenzo riesce a rispondere ad un paio di servizi e va avanti 30-15. Implacabile la prima di Jarry, ma arriva anche il primo doppio fallo, rimediato con un ace a 202 km/h. : 5-5. Ace anche per l’azzurro e di nuovo un gioco a zero. Jarry serve per restare nel set. Servizio e dritto. Ace. SI scambia e Jarry chiude con una volè vincente. Ancora una seconda vincente : 6-6 Tie break.

Purtroppo Lorenzo inizia con un doppio fallo 0-1. Servizio e dritto del cileno 0-2 seguito da una prima vincente 0-3. Risponde ed attacca a rete Jarry 0-4. Doppio minibreak per il cileno. La situazione inizia ad essere compromessa. Si riscatta con una bella volè Sonego 1-4. Ancora a rete il nativo di Santiago. Si gira sul punteggio di 1-5. Splendido passante in corsa di Lorenzo un minibreak recuperato 2-5. Ace 3-5. Seconda al corpo Sonego accorcia le distanze 4-5. Servizio vincente di Jarry 4-6 e due set-point Cile. Servizo e dritto. Prima frazione a Jarry 7-6.

Inizia bene il secondo set Sonego. Due palle break che purtroppo se ne vanno con il solito schema di tutta la partita . Bomba di servizio sulla prima e servizio e dritto sulla seconda. Doppio ace e Jarry tiene il servizio : 0-1. Aggressivo in risposta il cileno va avanti 30-0. Lorenzo sbaglia la direzione di un rovescio a due passi della rete. Due palle break questa volta per l’allievo di Juan Ignacio Chela. Warning per time violation a Sonego, che risponde con un ace. Ancora un break point da annullare. Jarry attacca sulla seconda arriva il break : 0-2. Sonego reagisce, un passante magistrale e sono due palle break per l’azzurro. Servizio e dritto e se ne va la prima. Seconda vincente e sfuma anche la seconda. Arriva la terza possibilità di fare il break. Prima a 194 km/h e si ritorna in parità. L’allievo di Colangelo risponde e quarta palla break. Super lob del torinese e cinque. Purtroppo passante fuori e si torna in parità. Finalmente si scambia, ma è Jarry che guadagna la possibilità di confermare il break. Ace e break confermato : 0-3. Si risveglia Sonny che tiene finalmente il servizio 1-3. In fiducia Jarry mette solo prime. Un altro gioco di soli servizi e risposta che sorride al cileno : 1-4. Lorenzo tiene il servizio, ma il problema è rispondere a quello di Jarry : 2-4. Altro gioco a zero per il trentasette del mondo : 2-5. Sonego serve per restare nel match. La prima gira come si deve : 3-5. Ora e Jarry a servire per il match. Il cileno continua a martellare con il servizio. Tre match point. Se ne va il primo, ma un attacco a rete vale il match per Jarry :3-6.

ATP Paris Nicolas Jarry Nicolas Jarry 7 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 3 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Jarry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 5-5 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Da Parigi, Enrico Milani