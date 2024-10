Record di pubblico nelle qualificazioni di Parigi-Bercy

Il tennis francese dimostra ancora una volta di essere unico quando si parla di passione dei tifosi. Le qualificazioni del Rolex Paris Masters 2024 hanno fatto registrare un record storico di affluenza per un torneo Masters 1000, confermando la straordinaria tradizione del pubblico parigino.

Come annunciato dall’account ufficiale X del torneo, ben 11.533 biglietti sono stati venduti per le qualificazioni, un numero impressionante che testimonia l’amore dei francesi per questo sport. Gli appassionati “bleus” hanno letteralmente invaso gli spalti, sostenendo con il consueto calore i giocatori di casa, creando un’atmosfera paragonabile a quella della Coppa Davis.

Questo record non solo conferma la passione del pubblico francese, ma sottolinea anche l’importanza di Parigi-Bercy nel calendario tennistico, anche se siamo solo alle qualificazioni.

La capacità del pubblico francese di trasformare ogni evento tennistico in una festa nazionale è una delle qualità più invidiabili del tennis d’oltralpe. Nei tornei francesi l’atmosfera è sempre elettrica, con i tifosi che creano un’ambiente unico nel suo genere.





Marco Rossi