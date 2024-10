Draper nella storia a Vienna: primo titolo ATP 500 e best ranking. Mpetshi Perricard trionfa a Basilea: primo ATP 500 e top 30 conquistata

Jack Draper scrive una pagina di storia del tennis britannico conquistando il suo secondo titolo ATP, il primo di categoria 500, all’ATP di Vienna. Il ventitreenne ha superato Karen Khachanov in finale con il punteggio di 6-4 7-5, diventando il primo britannico dopo Andy Murray a trionfare nel torneo austriaco.

Nonostante un tentativo di rimonta di Khachanov nel secondo set, dove il russo ha recuperato da 0-4, Draper ha mantenuto la calma nei momenti decisivi, dimostrando una maturità sorprendente per i suoi 22 anni. Questa vittoria lo proietterà al 15° posto del ranking mondiale, il suo best ranking in carriera.

Per Draper, che sta finalmente esprimendo tutto il suo potenziale, questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta. Il giovane britannico si candida come uno dei protagonisti per la stagione 2025, raccogliendo idealmente il testimone del suo idolo Murray.

Il titolo di Vienna, il più prestigioso della sua carriera, conferma l’ascesa di un talento che il tennis britannico aspettava da tempo e che ora sembra pronto per i palcoscenici più importanti del circuito mondiale.

ATP Vienna Jack Draper [7] Jack Draper [7] 6 7 Karen Khachanov Karen Khachanov 4 5 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 J. Draper 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Draper 🇬🇧 Khachanov 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 272 238 Ace 6 6 Doppi falli 2 3 Prima di servizio 40/58 (69%) 45/67 (67%) Punti vinti sulla prima 32/40 (80%) 29/45 (64%) Punti vinti sulla seconda 7/18 (39%) 9/22 (41%) Palle break salvate 3/5 (60%) 4/8 (50%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 181 139 Punti vinti sulla prima di servizio 16/45 (36%) 8/40 (20%) Punti vinti sulla seconda di servizio 13/22 (59%) 11/18 (61%) Palle break convertite 4/8 (50%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 14/16 (88%) 8/14 (57%) Vincenti 30 16 Errori non forzati 15 15 Punti vinti al servizio 39/58 (67%) 38/67 (57%) Punti vinti in risposta 29/67 (43%) 19/58 (33%) Totale punti vinti 68/125 (54%) 57/125 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 214km/h (132 mph) 212km/h (131 mph) Velocità media prima 200km/h (124 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 170km/h (105 mph) 160km/h (99 mph)

Giovanni Mpetshi Perricard corona una settimana da sogno conquistando il titolo all’ATP 500 di Basilea. Il ventunenne francese ha superato in finale Ben Shelton con il punteggio di 6-4 7-6(4), aggiudicandosi così il secondo titolo della sua carriera dopo quello vinto a Lione quest’anno.

Il percorso del giovane francese nel torneo svizzero è stato impressionante, con vittorie di prestigio contro avversari del calibro di Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov e Holger Rune. La finale contro Shelton ha confermato il momento magico di Perricard, che ha saputo gestire con maturità i momenti chiave del match.

Questo successo proietta il francese al numero 31 del ranking mondiale, suo best ranking, confermando una crescita costante che lo pone tra i giovani più promettenti del circuito. La vittoria a Basilea, il suo primo titolo ATP 500, rappresenta un punto di svolta nella sua carriera.

Con un tennis spettacolare e un servizio devastante, Perricard si candida come uno dei protagonisti per la stagione 2025. La sua capacità di battere giocatori di alto livello e la consistenza mostrata durante tutto il torneo suggeriscono che il francese ha tutte le carte in regola per stabilirsi nelle zone alte della classifica mondiale.

Il successo di Basilea non è solo una conferma del suo talento, ma anche un chiaro segnale che il tennis francese ha trovato un possibile nuovo campione su cui puntare per il futuro.

ATP Basel Ben Shelton [6] Ben Shelton [6] 4 6 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 6 7 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 1-2 B. Shelton 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

Statistica Shelton 🇺🇸 Mpetshi 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 295 328 Ace 10 22 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 51/74 (69%) 39/64 (61%) Punti vinti sulla prima 38/51 (75%) 33/39 (85%) Punti vinti sulla seconda 13/23 (57%) 18/25 (72%) Palle break salvate 2/3 (67%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 43 111 Punti vinti sulla prima di servizio 6/39 (15%) 13/51 (25%) Punti vinti sulla seconda di servizio 7/25 (28%) 10/23 (43%) Palle break convertite 0/0 (0%) 1/3 (33%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 9/13 (69%) 8/11 (73%) Vincenti 24 35 Errori non forzati 15 15 Punti vinti al servizio 51/74 (69%) 51/64 (80%) Punti vinti in risposta 13/64 (20%) 23/74 (31%) Totale punti vinti 64/138 (46%) 74/138 (54%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 223km/h (138 mph) 241km/h (149 mph) Velocità media prima 197km/h (122 mph) 221km/h (137 mph) Velocità media seconda 168km/h (104 mph) 213km/h (132 mph)





Francesco Paolo Villarico