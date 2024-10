Challenger Charlottesville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessun azzurro al via

Challenger Charlottesville – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Christopher Eubanks vs Qualifier

Nishesh Basavareddy vs Eliot Spizzirri

(SE) Borna Gojo vs (WC) Govind Nanda

Qualifier vs (8) Paul Jubb

(4) Zachary Svajda vs (WC) Dylan Dietrich

Qualifier vs Alexis Galarneau

Enzo Couacaud vs Ethan Quinn

Qualifier vs (5) Maks Kasnikowski

(7) Dmitry Popko vs (WC) Reilly Opelka

Qualifier vs (SE) Colton Smith

Qualifier vs Brandon Holt

James Trotter vs (3) Mitchell Krueger

(6) Patrick Kypson vs Bernard Tomic

Henry Searle vs Mark Lajal

Nicolas Mejia vs Denis Kudla

Beibit Zhukayev vs (2) Learner Tien

(1) Aidan Mayovs (PR) Blaz RolaPatrick Zahrajvs (8) Omni Kumar

(2) Kyle Edmund vs (WC) Jeffrey Von Der Schulenburg

(Alt) Strong Kirchheimer vs (Alt) (7) Ryan Seggerman

(3) Toby Kodat vs (WC) Kaylan Bigun

(WC) William Grant vs (12) Max Wiskandt

(4) Naoki Nakagawa vs Ozan Baris

Keegan Smith vs (10) Bruno Kuzuhara

(5) Andre Ilagan vs (WC) Micah Braswell

Radu Mihai Papoe vs (11) Aidan McHugh

(6) Bor Artnak vs (Alt) Alex Rybakov

Cooper Williams vs (9) Chris Rodesch