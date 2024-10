Berrettini torna grande: Tiafoe ko a Vienna dopo una grande battaglia

Matteo Berrettini ritrova il sorriso e la vittoria in una partita che sa di rinascita. Sul veloce indoor di Vienna, l’azzurro supera Frances Tiafoe in un match dalle mille emozioni, chiuso con il punteggio di 6-3 6-7(6) 6-3 dopo tre ore di autentica battaglia.

Il romano, attualmente numero 41 del mondo ma in costante risalita (virtualmente 34° con 1370 punti), ha mostrato sprazzi del tennis che lo aveva portato in top-10. Una prestazione che lo avvicina sempre più all’obiettivo top-32, posizione che garantirebbe la testa di serie negli Slam e nei Masters 1000 americani.

Il primo set è un monologo dell’italiano che, dopo aver annullato due palle break in apertura, prende il comando delle operazioni. Il break decisivo arriva nel quarto game, quando Tiafoe cede il servizio ai vantaggi. Berrettini gestisce il vantaggio con autorità, chiudendo 6-3 in 38 minuti.

Il secondo parziale si trasforma in un vero thriller. L’americano alza il livello ma non sfrutta cinque palle break nel primo turno di servizio dell’azzurro. La svolta sembra arrivare nel settimo game quando Berrettini strappa il servizio a Tiafoe salendo 4-3. Il romano resiste a tre tentativi di contro-break immediato, ma sul 5-4, quando serve per il match, la tensione si fa sentire. Dopo aver annullato ben 12 palle break su 12, cede alla tredicesima e dopo aver mancato anche un match point (il lob esce di pochissimo sulla palla match e complice anche un doppio fallo nel punto successivo). Nel tie-break seguente, la beffa: Berrettini spreca due match point sul 6-4 e subisce un parziale di quattro punti consecutivi che rimanda tutto al terzo.

Nel momento più difficile, Berrettini dimostra di aver ritrovato la solidità mentale dei giorni migliori. Il set scorre sui servizi fino al sesto game, quando l’azzurro piazza il break decisivo. Questa volta non ci sono tentennamenti: Matteo chiude 6-3 alla seconda opportunità.

Ai quarti di finale l’azzurro attende il vincente della sfida tra Khachanov e Nakashima, con la consapevolezza che questo potrebbe essere il torneo della definitiva rinascita.

ATP Vienna Frances Tiafoe [5] Frances Tiafoe [5] 3 7 3 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistica Tiafoe 🇺🇸 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 248 269 Ace 7 16 Doppi falli 1 3 Prima di servizio 66/106 (62%) 89/131 (68%) Punti vinti sulla prima 43/66 (65%) 63/89 (71%) Punti vinti sulla seconda 19/40 (48%) 16/42 (38%) Palle break salvate 6/10 (60%) 15/17 (88%) Giochi di servizio giocati 14 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 115 156 Punti vinti sulla prima di servizio 26/89 (29%) 23/66 (35%) Punti vinti sulla seconda di servizio 26/42 (62%) 21/40 (53%) Palle break convertite 2/17 (12%) 4/10 (40%) Giochi di risposta giocati 16 14 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 15/28 (54%) 7/15 (47%) Vincenti 24 51 Errori non forzati 21 20 Punti vinti al servizio 62/106 (58%) 79/131 (60%) Punti vinti in risposta 52/131 (40%) 44/106 (42%) Totale punti vinti 114/237 (48%) 123/237 (52%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 217km/h (134 mph) 228km/h (141 mph) Velocità media prima 195km/h (121 mph) 214km/h (132 mph) Velocità media seconda 153km/h (95 mph) 176km/h (109 mph)





Francesco Paolo Villarico