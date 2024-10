Lloyd Harris di nuovo sotto i ferri

Non c’è pace per Lloyd Harris. Il sudafricano, fermo dalla sconfitta al secondo turno di Wimbledon per mano di Ben Shelton, ha postato una foto sulla propria pagina Instagram che lo ritrae sul letto dell’ospedale, dopo aver subito un’operazione alla schiena. Davvero una disdetta per il 27enne di Cape Town, già pesantemente penalizzato da un’operazione al polso nell’estate del 2022 e quindi anche da fastidi (meno gravi) a un ginocchio.

“Volevo solo darvi un piccolo aggiornamento” scrive Harris. “Di recente ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico alla schiena. Sono molto felice di dire che è andato tutto bene e sono tornato a casa a Dubai in convalescenza! Apprezzo tutti coloro che mi hanno aiutato a tornare in piena salute! Purtroppo non tornerò prima di un periodo imprecisato l’anno prossimo, ma sarò più forte e affamato quando tornerò. Un grande grazie a tutti per l’amore e il supporto durante questo periodo e tornerò presto in campo per fare ciò che amo di più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lloyd Harris (@lloydharris24)

Harris vanta un best ranking di n.31 toccato nel settembre 2021, poco prima di entrare in un tunnel di problemi fisici che sembrano non aver fine. Ragazzo sereno e divertente, ha raccolto immediate manifestazioni di sostegno da parte di molti colleghi come Shapovalov, Bergs, Polemas, Ebden. Tra questi anche Reilly Opelka, altro “lungo degente”, che lo rincuora scrivendo “le tempeste non durano per sempre”.

Mario Cecchi