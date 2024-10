Sinner si è allenato con un giovane talento indiano dell’Academy di Piatti (Video)

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Monte Carlo dopo la trasferta in Asia. Il n.1 del mondo ha svolto una sessione di lavoro insieme al giovane talento indiano Manas Dhamne, 16enne di Satara che sta crescendo nella professione presso il Piatti Tennis Center, sotto la guida di coach Piatti, colui che ha plasmato il n.1 del mondo dai 13 anni sino alla loro separazione, avvenuta nel febbraio del 2021.

“Grande allenamento stamattina con Jannik Sinner per Manas Dhamne. Grazie Jannik!” si legge nel breve post social condiviso dal Piatti Tennis Center.

Nella breve clip video che riportiamo, si vede Jannik al lavoro in campo, probabilmente testando anche un modello diverso di telaio (si nota un attrezzo completamente nero, come capita quando una casa fornisce un modello “test” ad uno dei suoi assistiti).

🇮🇹👇 You would think, if you’re solidly the best player in the world, that you wouldn’t want to make too many big changes to your racket setup.

Well…here’s Jannik Sinner testing multiple different (blacked out) rackets today in Monaco 👀

📸 Functional Tennis IG pic.twitter.com/h7sgQ1HBit

— Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 23, 2024