Djokovic dice no a Parigi-Bercy: le Atp Finals ora sono un rebus (con la situazione aggiornata)

Il tennis mondiale perde una delle sue stelle più luminose per l’ultimo Masters 1000 della stagione: Novak Djokovic non parteciperà al Rolex Paris Masters di Bercy. Una decisione che, per quanto attesa, apre scenari intriganti per il finale di stagione e, soprattutto, per le ATP Finals di Torino.

Il forfait del campione serbo sembra delineare una strategia precisa: dopo la finale a Shanghai e la partecipazione al Six Kings Slam, Nole potrebbe aver già chiuso il suo 2024, un anno in cui ha centrato quello che lui stesso ha definito l’obiettivo primario: l’oro olimpico. Una scelta che si allinea perfettamente con le recenti dichiarazioni del numero uno al mondo, che aveva già manifestato un certo distacco sia dalle questioni di ranking che dalla corsa alle Finals torinesi.

La posizione di Djokovic nella Race to Turin (sesto posto con 3.910 punti) gli garantirebbe teoricamente l’accesso al torneo dei Maestri anche senza passare da Parigi. Tuttavia, il 2024 segnerà comunque un record negativo nella sua straordinaria carriera: per la prima volta dal 2017, e solo la terza volta in assoluto, il serbo chiuderà una stagione senza conquistare nemmeno un titolo Masters 1000. Un dato che testimonia come questa sia stata una stagione sui generis, caratterizzata da obiettivi molto selettivi.

Con l’assenza del sette volte campione delle ATP Finals (detentore del titolo dopo il successo su Sinner dello scorso anno), la battaglia per gli ultimi posti disponibili si fa ancora più avvincente. Se da un lato Sinner, Alcaraz, Zverev e Medvedev hanno già prenotato il loro posto al Pala Alpitour, dall’altro si profila una volata finale appassionante.

Tre nomi su tutti potrebbero approfittare del forfait di Djokovic:

– Casper Ruud, il norvegese dalle grandi ambizioni

– Andrey Rublev, il russo alla ricerca di conferme

– Alex de Minaur, l’australiano rivelazione della stagione

Questi giocatori, tutti attualmente impegnati nei tornei ATP della settimana, hanno il destino nelle proprie mani. In particolare, Ruud e Rublev hanno concrete possibilità di superare il serbo nel punteggio prima dell’inizio del torneo parigino, potendo così ridisegnare la geografia delle Finals.

Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere diversi nodi: riusciranno gli inseguitori a scalzare Djokovic dalle posizioni che contano? Il campione serbo rischierà davvero di restare fuori dalla Race? E nell’eventualità di una qualificazione, deciderà di difendere il titolo a Torino?

La risposta a questi interrogativi non tarderà ad arrivare, ma una cosa è certa: il finale di stagione del tennis mondiale si preannuncia più incerto e avvincente che mai, con o senza il suo Re.

L’eventuale assenza di Djokovic alle Finals rappresenterebbe un colpo significativo per il prestigioso torneo di fine anno, ma potrebbe anche aprire nuovi scenari competitivi, dando vita a una conclusione di stagione quanto mai imprevedibile e spettacolare.

La Race LIVE

1. Jannik Sinner – 23 anni, 🇮🇹 ITA, 10330 punti ✓ Qualificato alle Finals

2. Carlos Alcaraz – 21 anni, 🇪🇸 ESP, 6710 punti ✓ Qualificato alle Finals

3. Alexander Zverev – 27 anni, 🇩🇪 GER, 6265 punti ✓ Qualificato alle Finals

4. Daniil Medvedev – 28 anni, 🇷🇺 RUS, 4820 punti ✓ Qualificato alle Finals

5. Taylor Fritz – 26 anni, 🇺🇸 USA, 4290 punti

6. Novak Djokovic – 37 anni, 🇷🇸 SRB, 3910 punti

7. Casper Ruud – 25 anni, 🇳🇴 NOR, 3845 punti

8. Andrey Rublev – 27 anni, 🇷🇺 RUS, 3660 punti

9. Alex de Minaur – 25 anni, 🇦🇺 AUS, 3395 punti

10. Tommy Paul – 27 anni, 🇺🇸 USA, 3135 punti

11. Grigor Dimitrov – 33 anni, 🇧🇬 BUL, 3100 punti

12. Stefanos Tsitsipas – 26 anni, 🇬🇷 GRE, 2915 punti

13. Hubert Hurkacz – 27 anni, 🇵🇱 POL, 2630 punti

14. Frances Tiafoe – 26 anni, 🇺🇸 USA, 2590 punti

15. Holger Rune – 21 anni, 🇩🇰 DEN, 2475 punti

16. Lorenzo Musetti – 22 anni, 🇮🇹 ITA, 2440 punti

17. Jack Draper – 22 anni, 🇬🇧 GBR, 2135 punti

18. Arthur Fils – 20 anni, 🇫🇷 FRA, 2135 punti

19. Ugo Humbert – 26 anni, 🇫🇷 FRA, 2115 punti

20. Sebastian Korda – 24 anni, 🇺🇸 USA, 2010 punti

Nota: I giocatori con il segno ✓ sono già qualificati alle ATP Finals.





Francesco Paolo Villarico