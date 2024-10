Serie A1 maschile e femminile: I risultati della terza giornata. TC Santa Margherita Ligure conquista la terza vittoria consecutiva e comanda il girone

TC Santa Margherita Ligure conquista la terza vittoria consecutiva e comanda il girone nel campionato di serie A1 maschile. Vittoria 4-2 in trasferta a Palermo. Il presidente Iguera: ‘’Grande impresa dei ragazzi, complimenti a tutta la squadra. Pellegrino una conferma, Middelkoop un graditissimo esordio e i ragazzi del vivaio protagonisti in un doppio decisioni. Vittoria che ci permette di restare al comando della classifica’’

Il TC Santa Margherita Ligure si conferma regina nel suo girone nel campionato di serie A1 maschile di tennis battendo in trasferta dopo una sfida molto impegnativa il CT Palermo col punteggio di 4-2. Per i liguri i punti sono stati conquistati da Andrea Pellegrino che ha battuto Gabriele Piraino un doppio 6-2. Poi successo di Matwe Middelkoop ancora in singolare con Francesco Mineo in due set 6-0,7-6. Protagonisti nel primo doppio della giornata Luca Castagnola e Filippo Romano che hanno vinto 6-7, 6-2 e 10-5 contro Riccardo Surace e Alessandro Giannessi. Infatti il trionfo nella sfida decisiva con Pellegrino e Middelkoop, numero 70 del ranking mondiale nella classifica di doppio, che hanno battuto nettamente 6-1,6-4 la coppia formata da Caruso e Piraino. ‘’I ragazzi hanno fatto un’impresa – spiega il presidente del TC Santa Margherita Ligure Mauro Iguera – non era facile conquistare un successo qui a Palermo contro un avversario che aveva giocatori esperti e una squadra molto coesa. Pellegrino una conferma, Middelkoop (nella foto) un graditissimo esordio e i ragazzi del vivaio protagonisti in un doppio decisioni. Vittoria che ci permette di restare al comando della classifica. Tutti i nostri tennisti si sono espressi alla grande e trovarsi al comando del girone dopo la fine dell’andata a punteggio pieno è un risultato che ci inorgoglisce ma dobbiamo restare assolutamente con i piedi per terra, goderci la vittoria e pensare solo a domenica prossima”.

Si è giocata nel week-end la terza giornata della fase a gironi della Serie A1 maschile e femminile a squadre

Park Genova e TC Santa Margherita Ligure prendono il largo nel campionato maschile. Nel campionato femminile, invece, vincono Palermo, Rungg e Cagliari.

SERIE A1 MASCHILE

GIRONE 1

Sporting Club Selva Alta Vigevano – Park Tennis Club Genova 0-6

Eur Sporting Club Roma – ST Bassano del Grappa 3-3

Classifica

9 (3) Park Tennis Club Genova

4 (3) Sporting Club Selva Alta Vigevano

2 (3) Eur Sporting Club Roma

1 (3) ST Bassano del Grappa

GIRONE 2

TC Crema – CT Vela Messina 5-1

TC Sinalunga Siena – ATA Battisti Trentino 2-4

Classifica

7 (3) TC Crema

4 (3) TC Sinalunga Siena

3 (3) CT Vela Messina

3 (3) ATA Battisti Trentino Lorem ipsum

GIRONE 3

Sporting Club Sassuolo – TC Rungg Sudtirol/Yogurteria 1-5

TC Parioli – TC Pistoia-Vannucci Piante 5-1

Classifica

6 (3) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria

6 (3) TC Parioli

4 (3) Sporting Club Sassuolo

1 (3) TC Pistoia-Vannucci Piante

GIRONE 4

TC Italia Forte dei Marmi – CTD Massa Lombarda 5-1

CT Palermo – Santa Margherita Ligure 2-4

Classifica

9 (3) Santa Margherita Ligure

4 (3) TC Italia Forte dei Marmi

4 (3) CT Palermo

0 (3) CTD Massa Lombarda

SERIE A1 FEMMINILE

GIRONE 1

TC Padova Argos – CT Palermo 1-3

Park Tennis Club Genova – Società Canottieri Casale ASD 2-2

Classifica

7 (3) CT Palermo

4 (3) Società Canottieri Casale ASD

3 (3) TC Padova Argos

2 (3) Park Tennis Club Genova

GIRONE 2

Tennis Beinasco – TC Cagliari 1-3

TC Rungg-Sudtirol/Kiko – AT Verona Falconeri 3-1

Classifica