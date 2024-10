ITF Les Franqueses del Valles e Tyler: I Main Draw

ITF LES FRANQUESES DEL VALLES(Esp 100k cemento outdoor)

[1] Sara Errani vs Ekaterina Reyngold

Ruth Roura llaverias vs Kristina Mladenovic

Renata Jamrichova vs Kaitlin Quevedo

Ariana Geerlings vs [9] Guiomar Maristany zuleta de reales

[3] Daria Snigur vs Andrea Lazaro garcia

Mina Hodzic vs Maria Kalyakina

Angela Fita boluda vs Caroline Werner

Alina Charaeva vs [6] Marina Bassols ribera

[5] Anastasia Zakharova vs Jaeda Daniel

Oksana Selekhmeteva vs Despina Papamichail

Aneta Kucmova vs Lucia Cortez llorca

Valeria Savinykh vs [4] Dalma Galfi

[8] Lola Radivojevic vs TIANMI Mi

Nahia Berecoechea vs Lina Gjorcheska

Berfu Cengiz vs Amina Anshba

Francisca Jorge vs [2] Anna Karolina Schmiedlova

