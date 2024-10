Sinner: 20 settimane da numero uno, nel mirino il record di Alcaraz

Le 20 settimane in vetta di Jannik

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. Fresco vincitore del Six Kings Slam 2024, l’altoatesino ha raggiunto quota 20 settimane consecutive al vertice del ranking ATP, eguagliando il record dello svedese Mats Wilander.

Il prossimo obiettivo è ora il primato di Carlos Alcaraz, che ha trascorso 36 settimane nella posizione di numero uno mondiale. Con la leadership assicurata fino alla fine della stagione, Sinner dovrà attendere il 2025 per cercare di superare questo traguardo dello spagnolo.

Questo record sottolinea ulteriormente la straordinaria crescita di Sinner, che si sta affermando come uno dei dominatori del tennis mondiale. La sua permanenza al vertice del ranking, unita ai recenti successi, conferma la solidità di un primato che non sembra destinato a esaurirsi nel breve periodo.

Presenze da n.1 del mondo

1. 428 – Djokovic 🇷🇸

2. 310 – Federer 🇨🇭

3. 286 – Sampras 🇺🇸

4. 270 – Lendl 🇨🇿 🇺🇸

5. 268 – Connors 🇺🇸

6. 209 – Nadal 🇪🇸

7. 170 – McEnroe 🇺🇸

8. 109 – Borg 🇸🇪

9. 101 – Agassi 🇺🇸

10. 80 – Hewitt 🇦🇺

11. 72 – Edberg 🇸🇪

12. 58 – Courier 🇺🇸

13. 43 – Kuerten 🇧🇷

14. 41 – Murray 🇬🇧

15. 40 – Nastase 🇷🇴

16. 36 – Alcaraz 🇪🇸

17. 20 – Wilander 🇸🇪, Sinner 🇮🇹





Francesco Paolo Villarico