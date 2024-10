Itf Forte Village: Vince Nicole Fossa Huergo. Al via il sesto torneo

Nicole Fossa Huergo si aggiudica il singolare femminile nel quinto dei sei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). In una finale tutta italiana, la 29enne di Isernia ha battuto 6-0, 3-6, 6-2 la qualificata Federica Urgesi. Ottima settimana anche per la 19enne di Fano, che ha raggiunto anche la finale del doppio, giocando complessivamente undici match (nove vinti).

Intanto, è iniziato il sesto e ultimo torneo del circuito autunnale targato Forte Village Sports Academy.

Dieci tennisti italiani vanno al turno decisivo delle qualificazioni: Giacomo Crisostomo (6-2, 3-6, 10-2 su Jacopo Antonelli), Gabriele Maria Noce (6-3, 6-1 a Paolo Emilio Cossu Floris) che affronterà Denis Constantin Spiridon (doppio 6-1 al tedesco Kiyan Kasemi), Christian Fellin (6-2, 6-2 a Edoardo Carcangiu), Pietro Marino (7-6, 6-1 a Nicola Porcu) se la giocherà con Massimo Pizzigoni (doppio 6-2 allo svedese Axel Raber), Alessandro Spadola (6-0, 6-1 sull’elvetico Eliah Di Marco), Andrea Gola (che non ha lasciato giochi a Emilio Tagliaferri) contro Niccolò Dessì (6-2, 5-0 e poi l’ucraino Andrii Bilata si è ritirato) e Nicolò Toffanin (6-2, 6-0 su Gabriele Maria Piano). Il match tra Alessandro Scialla e Dimitris Sakellaridis è stato sospeso per pioggia sul 7-5, 2-5. Tutti in corsa per raggiungere nel tabellone principale la testa di serie numero 3 Lorenzo Giustino, la 8 Alexander Weis, Gabriele Piraino, Tommaso Compagnucci, Franco Agamenone, Edoardo Lavagno, Gabriele Vulpitta e le wild card Gianluca Cadenasso, Paolo Schiavone, Iannis Miletich e Mariano Tammaro.

Nelle qualificazioni femminili ci sono Alice Gubertini, Camilla Gennaro, Anna Barlini Pischedda, Vittoria Paganetti, Gloria Ceschi, Martina Spigarelli, Enola Chiesa, Celeste Faustini, Sara Milanese, Denise Valente, Sandy Mamini, Giulia Alessia Monteleone, Sofia Del Balzo Ruiti, Giorgia Rosa Rossi, Lavinia Luciano, Chiara Dasara e Caterina Novello.