Fine anticipata della stagione per Paula Badosa

Paula Badosa ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione 2024, rinunciando anche al torneo di Tokyo, pur mantenendo aperta la possibilità di partecipare alla Billie Jean King Cup.

La tennista spagnola, che aveva cullato il sogno di qualificarsi per le WTA Finals 2024, è stata costretta a questa decisione dopo essere stata visitata dai medici durante il suo ultimo match a Ningbo, dove si sono presentati problemi di pressione arteriosa in una settimana già complicata da disturbi gastrointestinali.

“A causa di problemi di salute non ho potuto giocare ieri e purtroppo non potrò partecipare al torneo di Tokyo,” ha dichiarato Badosa sui social. “La mia stagione 2024 finisce qui. È stata una stagione molto lunga in cui ho superato situazioni che credevo impossibili. Sono molto orgogliosa di me stessa. Sono tornata dove volevo essere e dove aspiravo dopo il mio ritorno, tra le migliori giocatrici del mondo. Non vedo l’ora di recuperare completamente e prepararmi per rappresentare il mio paese a Malaga per la BJKC.”

Nonostante la delusione per il finale anticipato di stagione, Badosa guarda con ottimismo alla possibilità di tornare in campo per la Billie Jean King Cup, dove potrebbe rappresentare la Spagna nelle finali di Malaga.





Marco Rossi