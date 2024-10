Sinner si racconta dopo il trionfo: “La svolta mentale è arrivata al Roland Garros 2023”

Dopo aver conquistato il Six Kings Slam 2024 e il premio record di 6 milioni di dollari, Jannik Sinner ha aperto il suo cuore in una lunga intervista, rivelando i segreti della sua crescita mentale che lo ha portato al vertice del tennis mondiale e approfondendo la sua speciale rivalità con Carlos Alcaraz.

Il numero uno del mondo, fresco di vittoria in un torneo che ha riunito sei tra i più grandi campioni del circuito, ha offerto uno sguardo intimo sul suo percorso di crescita, identificando nel Roland Garros 2023 il momento chiave della sua trasformazione mentale. La sconfitta contro Altmaier è diventata il catalizzatore di un cambiamento profondo nel suo approccio al tennis.

Nel corso dell’intervista, Sinner ha anche parlato della sua stimolante rivalità con Carlos Alcaraz, presenza costante nei suoi pensieri e fonte di motivazione quotidiana. “Mi sveglio ogni mattina pensando a come batterlo,” ha confessato l’altoatesino, sottolineando come questa sfida continua lo spinga a superare costantemente i propri limiti.

Sulla rivalità con Alcaraz

“Mi sveglio ogni mattina pensando a come batterlo. Questo tipo di rivalità ci spinge oltre il 100%. Siamo qui per mostrare a tutti cosa significa il tennis. Con Carlos ci capiamo, viaggiamo molto e siamo buoni amici. Ogni nostro match è di altissimo livello. Spero che questa rivalità duri il più possibile, anche se ci sono molti altri giocatori pronti a emergere.”

La finale del Six Kings Slam

“È stata un’esperienza nuova, giorni incredibili. Ho lottato cercando di trovare l’approccio giusto, controllando meglio gli scambi. Ho commesso errori evitabili nel primo set, ma alla fine si può vincere o perdere. Ho imparato molto da questo incontro.”

La crescita mentale

“Non è solo esperienza, sono ancora giovane. Ho imparato ad accettarmi per quello che sono. La svolta è arrivata dopo la sconfitta contro Altmaier al Roland Garros 2023: non ero pronto mentalmente. Da quel momento, ho iniziato a lavorare su me stesso, accettando le fatiche degli allenamenti e spingendomi oltre i limiti per diventare la migliore versione di me stesso.”

Una stagione memorabile

“Questa stagione è stata incredibile, con tanti successi e momenti significativi anche fuori dal campo. Ho dimostrato di saper entrare in campo dimenticando tutto il resto. L’anno non è ancora finito: ci sono le ATP Finals a Torino, un torneo importantissimo per me come italiano, e poi la Coppa Davis con l’Italia.”





Marco Rossi